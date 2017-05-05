"ЛЖД" отрицает сообщения об увольнениях работников

Государственная компания "Литовская железная дорога" не планирует массовых увольнений, об этом 5 мая информировал пресс-секретарь компании Мантас Дубаускас, реагируя на заявление профсоюзов о том, что "ЛЖД" намерена уволить тысячи работников.

"Никаких массовых увольнений не предусмотрено, мы можем успокоить и опровергнуть эту информацию, будто хотят уволить 4000 человек.

Об этом и речи быть не может. Цель компании - эффективная деятельность, перевозка грузов и пассажиров, а не увольнение людей. Мы прекрасно понимаем, что без квалифицированных специалистов компания не сможет работать", – сказал ELTA Дубаускас.

Председатель профсоюзов "ЛЖД" Вилюс Лигейка в сообщении указал, что после смены руководства в компании говорят о массовых увольнениях работников.

По его словам, по неофициальных данным, первая волна увольнений начнется с июля, когда вступит в силу новый Трудовой кодекс. Поэтому большинство работников не получит выходных компенсаций и пополнят ряды безработных.

"Сейчас мы слышим обвинения будто большинство работников связаны родственными связями. Такие безответственные заявления расходятся с элементарной логикой, оскорбляет общину работников "ЛЖД" и сеет беспокойство, ведь 4000 железнодорожников могут пополнить ряды безработных", – цитируются слова Лигейки.