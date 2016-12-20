Люди стояли в очередях за лапником

На Ратушной площади в Алитусе 20 декабря жители стояли в очереди за бесплатным лапником, который раздавали лесничие. Там проходила ежегодная акция "Принеси рождество в свой дом", пишет alytusplius.lt.

Люди буквально обложили машины, на которых привезли лапник. Одни брали по одной лапе, другие - охапками. "И себе, и дочери взяла", - сказала одна женщина.

Представитель Алитусского лесничества Ауримас Кашелёнис сказал, что в 13 ч., когда начали раздачу лапника, на площади уже собралось немало людей. За полчаса люди разобрали 5 прицепов лапника.

"Людей много, но они ведут себя вежливо. В прошлом году было больше людей. Мы не считали, сколько раздадим лапника. Всего заготовили три больших тракторных прицепа. Будем подвозить лапник до 16 ч., сколько потребуется", - сказал Кашелёнис.

Жители Алитуса были рады возможности получить лапник бесплатно. Одни брали первую попавшуюся лапу, другие тщательно выбирали, меняли, если лапа им не нравилась.

"Зачем покупать, если можно взять бесплатно. Тут на всех хватит. я каждый год прихожу за бесплатным лапником. Мне достаточно. Когда покупаешь большую живую ель ее потом жалко выбрасывать", - сказал Антанас.