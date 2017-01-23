LRT: литовским школьникам навязывают очаровавший Путина пропагандистский фильм

Литовские школы получили предложение от кино дистрибьютора Garsų pasaulio įrašаi, который сейчас показывает в кинотеатрах российски фильм "Викинг" - скидки на билеты для школьников и бесплатные билеты для учителей. В фильме россияне сделали своим героем князя Владимира, украинцы считают, что была украдена их история.

Для Украины Владимир - князь Киевской Руси, который сидел в Киеве и крестил свои земли, когда Москвы еще не было. Владимир Путин заявил, что князя Владимира крестили в Киеве, потому он так важен для России.

Президент Владимир Путин назвал интересным фильм "Викинг" отечественного производства: "Безусловно, [фильм] интересный. С удовольствием посмотрю еще раз".

В фильме история о князе Владимире и борьбу за престол Киевской Руси представлена в виде эпоса.

Создатели фильма подчеркивают, что в нем рассказываются реальные события, воссоздан быт тех времен, одежда, вооружение.

Однако эти заявления у специалистов вызывают сомнения.

Говорят, что фильм - еще один продукт московской пропаганды – Россия присваивает себе историю Киевской Руси, которая была колыбелью не только России, но и Украины и Беларуси.

"Политическая цель московской пропаганды - доказать своим людям и западному обществу, что Украина как государство, не имеет исторических корней, что такого государства никогда не было и у нее нет исторической основы. Им это кажется важным, поэтому они доказывают это разными способами и в разных формах", – считает специалист Департамента стратегической коммуникации Литовской армии Каролис Зикарас.

С ним согласен украинский писатель Андрей Курков: "Такие фильмы формируют мнение зрителей, которое позже отразится, например, на выборах, или в спорах об исторических фактах. Сейчас история и литература используются для пропаганды российских идей и якобы ее настоящей правды".

К примеру, в прошлом году в Москве была открыта 16-метровая скульптура князя Владимира.

Украинцы считают князя Владимира своим покровителем, памятник ему стоит в Киеве с XIX века, а 2015 г. Петр Порошенко объявил 1000-летием со дня смерти князя Владимира.

Несмотря на то, что "Викинг" - патриотический фильм, в интернете свыше 20 000 человек уже подписали петицию за запрет фильма, в ней утверждается, что он унижает славян, в основе фильма не лежат исторические факты и правда.

Компания Garsų pasaulio įrašai представила этот фильм на литовском рынке.

"Часто ли мы такое предлагаем? Наверное нет. А почему сейчас предлагаем? Потому что, как я уже говорила, это возможность посмотреть такой, скажем, реалистический в историческом контексте фильм", – сказала пресс-секретарь Garsų pasaulio įrašai Индре Шиляускайте, отвечая на вопрос, часто ли они предлагают скидки на билеты.

Она сказала, что, несмотря на то, что фильм одобрила российская власть, не стоит смешивать кино и политику, а реальны ли факты - не их дело.

"Если учитель истории организовал группу и привел в кино, то он потом и должен им рассказать. В том смысле, что не стоит заранее о чем-то предупреждать. Иначе у нас вообще не было бы российского фильма. Российские фильмы - одни из самых доходных", – сказала Шиляускайте.

"Очень много сериалов сейчас сконцентрировано на поддержке и воспитании патриотизма у граждан России. Особенно это направлено на необразованных, простых людей", – считает Курков.

Но российская пропаганда направлена и на детей, пишет LRT.lt

В скором времени в кинотеатрах начнут показ мультфильма "Три богатыря и Морской царь". Его распространитель – тоже Garsų pasaulio įrašai.

Это продолжение других мультфильмов, к примеру, "Три богатыря". В нем, по словам экспертов, богатыри изображены не только как защитники народа, но и воплощение определенных российских ценностей, а Киевский князь – как настоящее ничтожество.

По словам экспертов, анимация - одна из самых действенных форм пропаганды.

"У детей нет никаких фильтров, поэтому анимация - одна из самых сильных форм пропаганды. Дети даже не понимают, что где-то кроется ложь, что-то искажается, подается выборочная правда. Поэтому они все принимают за чистую монету", – предупредил член Совета кино Томас Миткус.

Миткус сказал, что если в советских мультфильмах всегда подчеркивалось, что счастливым должно быть все общество, а не отдельные люди, то сейчас все иначе.

"Практически во всех современных российских мультфильмах акцент ставится на сильном лидере, на том, что общество счастливо тогда, когда есть один лидер, который может его защитить. Как Путин? Да, вероятно, тут ясная параллель", – сказал Миткус.

Некоторые литовские политики говорят, то с Россией надо говорить в сфере культуры, спорта или туризма, поскольку там нет политики, но собеседники считают такой взгляд наивным.

Именно через культуру пропаганда больше всего и действует на людей.

Поэтому Россия инвестирует огромные деньги в создание фильмов и не избегает их искажения, унижая историю других стран и подчеркивая исключительную роль России.

"Если фильм сделан качественно, он - удачное творение, то он подействует на глубинное сознание – тогда мы без критики принимаем массу пропагандистской информации", – предупредил Зикарас.