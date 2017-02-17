Ложное сообщение о немецких военных направлено не из стран ЕС

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BNS
пятница, 17 февраля 2017 г. 19:54
Старший прокурор Окружной прокуратуры Каунаса Дарюс Валкавичюс заявил, что присланное главе парламента и полиции ложное сообщение о якобы изнасилованной немецкими военными девочке было направлено не из страны Евросоюза.
© Shutterstock nuotr.

"Да, из третьего государства, не из Евросоюза. Должностные лица, я полагаю, в ближайшее время установят", - сообщил BNS в пятницу Д. Валкавичюс.

По его словам, можно утверждать, что распространялась информация о заведомо не существовавшем преступлении.

Представители сейма заявляли, что спикеру и полиции присланное ложное сообщение о мнимом изнасиловании девочки немецкими военными могло быть попыткой дискредитировать силы НАТО в Литве.

Электронные письма спикеру сейма Виктору Пранцкетису и литовской полиции были направлены в среду вечером.

Каунасская полиция установила, что данные являются ложными, поэтому было начато расследование по поводу ложной жалобы или сообщения о не имевшем место преступлении.

По словам пресс-секретаря спикера, в письме пишется, что воспитанницу Йонавского дома опеки над ребенком окружили говорящие по-немецки люди и изнасиловали.

Германия разместила своих военных в Литве в январе. Они входят в состав Батальона передового базирования НАТО. Это подразделение дислоцируется в связи с действиями России в Украине и в регионе Балтийского моря.

BNS
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