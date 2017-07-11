Ливень в Вильнюсе временно нарушил движение транспорта

11 июля после обеда в Каунасе прошел сильный ливень – дождевая вода затопила дороги, стоянки, во дворах образовались лужи.

Около 18 ч. дождь пошел и в Вильнюсе. По словам синоптиков, сильный ливень пройдет в Вильнюсе в этот вечер не раз.

В Вильнюсе дождь затопил не только улицы, но и некоторые здания.

На входе в бизнес-центр Vertas начал бить настоящий фонтан.

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"Ой, как мы ждем таких сообщений", – с улыбкой на информацию о фотографиях, которые присылают читатели, отреагировала представитель Литовской гидрометеорологической службы Вида Ралене.

По ее словам, после обеда дождь сначала пошел в Сувалкии, там наблюдалась и первая гроза.

"Большие дождевые тучи из Сувалкии распространяются в центральные районы, они сначала достигли Каунаса, потом направились на восток", – сказала DELFI синоптик.

По словам Ралене, кратковременные, но сильные ливни, а местами и град, гроза ожидаются и в южных, и в восточных районах Литвы.

"В Вильнюс основные тучи придут вечером, около 19 ч. Правда, небольшой дождь уже пройдет и до этого. Потом дождь усилится, поднимется ветер", – сказала синоптик.

По словам Ралене, трудно сказать, когда в Вильнюсе пойдет сильный дождь.

"На востоке сильные дожди ожидаются и в начале ночи и в первой ее половине", – сказала она.

Из-за сильного ливня в Вильнюсе было нарушено движение транспорта, местами образовались заторы. Особенно проблематично было на ул. Гележинё Вилко - под мостом около Педагогического университета, на перекрестке ул. Гележинё Вилко и Укмергес, а также на Укмергес у Шешкинской поликлиники (в сторону Перкункемиса) – там зафиксировано ДТП. Было нарушено движение и на перекрестке ул. Калварию и Жальгирё, у ТЦ Maxima.

Было нарушено и движение общественного транспорта. На ул. Т.Нарбуто у ТЦ Panorama и Жверинаса стояла вода, поэтому не могли проехать автобусы 4G, 30, 49, 69 и троллейбусы 9, 19. На ул. Кястучё между ул. Селю и Латвю, на контактную сеть троллейбусов упал сук – временно было нарушено движение 1, 3, 7 троллейбусов.

Были проблемы и в ТЦ. Читатели поделились новостями из ТЦ Panoramа и Akropolis. В ТЦ Panoramа ливень затопил подземную парковку, клиенты добирались до автомобилей по воде.