Ливень в Вильнюсе: снова тонет улица Нарбуто

В среду после обеда на Вильнюс снова обрушился ливень, из-за чего движение остановилось на затопленной улице Нарбуто.

«На данный момент на все критических точках движение есть, проблемы только с улицей Нарбуто. Там экипажи Grinda закрыли движение, оно направляется на объездные дороги. Все другие улицы открыты для движения. Сейчас вода поднимается под кольцом Педагогического университета, но пока что движение там открыто», - сказала пресс-атташе Grinda Довиле Лисаускайте.

По ее словам, экипажи компании дежурят на всех критических точках, наблюдают за ситуацией и готовы в случае необходимости остановить движение.

Вильнюсское самоуправление предлагает избегать движения по некоторым столичным улицам: по улице Гележинио Вилко у Педагогического университета, по улице Нарбуто и Жальгирио.

Согласно прогнозу синоптиков, ливень в литовской столице скоро прекратится.