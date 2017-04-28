Похожая погода ожидается и в понедельник, а теплее станет в середине следующей недели.

В воскресенье местами ожидаются небольшие осадки. Будет от нуля до 5 градусов тепла, днем - 6–11 градусов.

В субботу ночью ожидается дождь, местами сильный, температура опустится до 2–6 градусов тепла. Днем в большинстве районов ожидаются осадки, порывы юго-западного, западного ветра составят 15–18 м/с. Термометры будут показывать 4–9 градусов тепла.

Прокуроры завершили расследование в отношении двух подозреваемых по делу 13 января В пятницу Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что завершила досудебное расследование в отношении еще двух подозреваемых по делу о событиях 13 января 1991 года.

Еврейский Фонд может приобрести 4 здания в Литве Фонд доброй воли, который диспонирует средствами, предназначенными для компенсации имущества еврейских религиозных общин рассматривает возможность приобретения четырех зданий в Литве, которые могут обойтись более чем в 2 млн. евро.

Для неуспевших заполнить декларацию — хорошие новости от Налоговой Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сообщает, что в субботу в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде специалисты налоговой службы помогут жителям заполнить декларацию, говорится в пресс-релизе.

Литву ждут прохладные выходные Перед потеплением Литву ждут длинные холодные выходные, прогнозируют синоптики.