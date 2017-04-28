Литву ждут прохладные выходные

Перед потеплением Литву ждут длинные холодные выходные, прогнозируют синоптики.
В субботу ночью ожидается дождь, местами сильный, температура опустится до 2–6 градусов тепла. Днем в большинстве районов ожидаются осадки, порывы юго-западного, западного ветра составят 15–18 м/с. Термометры будут показывать 4–9 градусов тепла.
В воскресенье местами ожидаются небольшие осадки. Будет от нуля до 5 градусов тепла, днем - 6–11 градусов.
Похожая погода ожидается и в понедельник, а теплее станет в середине следующей недели.