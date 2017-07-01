Литву ждут испытания – известные преступники завалили жалобами Страсбург

Осужденные за тяжкие преступления члены преступных группировок "дактарасов", "лапинисов" и "баублисов-тамошюсов" подали на Литву жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Больше всего нарушений в своей жалобе указал осужденный на пожизненное заключение глава "дактарасов" Хенрикас Дактарас.

Представители ЕСПЧ в Литве получили обращения не только Дактараса, но и Ремигиюса Ланяускаса (из группировки "баублисов-тамошюсов") и Антона Щенсновича ("лапинисы"). Осужденные жалуются на унизительные условия в Лукишкском следственном изоляторе-тюрьме и Вильнюсской колонии. Осужденные утверждают, что Литва нарушила Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, запрещающую применение пыток.

В жалобах сказано, что камеры, в которых они находятся, были переполнены, а санитарно-гигиенические нормы не отвечали требованиям закона – в камерах скапливалась сырость, помещение недостаточно хорошо отапливалось и проветривалось.

Дактарас, который в 2000 г. уже выиграл одно дело против Литвы, также жалуется на нарушение права на действенную защиту – якобы действующие в Литве меры юридической борьбы с плохими условиями содержания в тюрьме недейственны.

Лидер "дактарасов" также жалуется на конвоирование из Вильнюса в Клайпедский окружной суд, где рассматривалось его уголовное дело. По словам осужденного, во время конвоирования он испытывал большие неудобства, унижали его достоинство.

Кроме того, Дактарас указал, что было нарушено его право на уважение его личной и семейной жизни, его также дискриминировали, не предоставляя продолжительных свиданий с супругой.

Щенснович, осужденный на 12 лет тюремного заключения, пожаловался в ЕСПЧ на нарушение права на свободу и безопасность – якобы его слишком долго продержали под арестом.

С такой же жалобой в ЕСПЧ обратился "лапинис" Генрикас Лисовскис, который перед арестом возглавлял Шешкинский отдел партии "Порядок и справедливость". Ему ЕСПЧ присудил компенсацию в размере 4700 евро.

Какую компенсацию требуют Щенснович, Дактарас и Ланяускас не сообщается.

Дактарас осужден на пожизненное заключение, сейчас суд решает, могут ли его перевести из Лукишкской тюрьмы в Правенишкес.

Ланяускас осужден за крупномасштабную контрабанду оружия в Великобританию. Кроме того, в Вильнюсе его судили за то, что он подговорил сотрудника Лукишкской тюрьмы пойти на злоупотребление занимаемой должностью – надзиратель за плату передавал мобильные телефоны.

Щенснович осужден за торговлю наркотическими и психотропными веществами.