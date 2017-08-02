Литву предупреждают из-за зарплат: грозит большая беда

Европейский центральный банк оценил экономику Литвы, Латвии и Эстонии и предупредил об опасностях, которые их ждут в будущем. Их три, а первая - опасность потери конкурентоспособности, как результат роста зарплат и незначительного роста продуктивности.

В сообщении ЕЦБ сказано, что в последние 3 года расходы на труд, включая зарплаты, в странах Балтии значительно увеличились, а это означает постепенную утрату конкурентоспособности.

Основная причина этого – замедленный рост продуктивности при реальном росте расходов на работников.

На рынках труда стран Балтии растет напряжение и уровень безработицы в Эстонии в 2016 г. составил 6,8%, в Латвии - 9,6%, а в Литве – 7,9%.

Подчеркивают, что эти страны постоянно сталкиваются с миграцией работников, что приводит к гибкости рынка и давлению, связанному с увеличением зарплат.

В этих странах безработица - структурная проблема, по-прежнему безработные не отвечают требованиям к квалификации работников, которых на рынке не хватает.

"Если в годы рецессии миграция приносила, то продолжение эмиграции, когда экономика этих стран восстанавливается, привело к напряжению на рынке труда, - сказано в сообщении ЕЦБ. - Вообще, похоже, рост зарплат обусловлен не только напряжением на рынке. Изменения зарплат в этих странах связаны с повышением минимальной зарплаты".

Поэтому рекомендуют прилагать усилия для повышения продуктивности и для того, чтобы работодатели находили на рынке необходимых работников.

Две другие угрозы – необходимость избежать "капкана средних доходов", об этом уже говорил и председатель правления ЦБ Литвы Витас Василяускас.

DELFI сообщал, что если в Литве по-прежнему все будет дорожать, а рост доходов ослабеет, продуктивность не увеличится, то это станет самой большой проблемой страны.

"Факт - что инфляция последнего месяца в Литве была самой высокой в еврозоне. Не надо забывать, что это обусловлено несколькими факторами. Один из главных – рост зарплат на 9% в год. <...> Второй фактор – наша фискальная политика. Именно акцизы и отмена льготного НДС на отопление. Только это подняло инфляцию почти на 1%. Не было бы этого, все было бы иначе. Но это прогнозировали. Если бы мы не хотели принимать эти налоговые решения, то рост цен у нас был бы таки же, как в Эстонии и Латвии.

Видно, существенный вопрос такой: доходы растут, но как наша производительность, как мы сохраним конкурентоспособность, чтобы не оказаться в капкане средних доходов, когда цены высокие, а доходы не очень, мы утрачиваем потенциал расширения. Это была бы головная боль для всего государства", – сказал глава ЦБ.

По его словам, Эстония опережает Литву не только размером зарплат, но и ценами.

Третья угроза опасна для бизнеса – необходимо совладать с изменяющимся циклом бизнеса.