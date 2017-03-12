Литву на "Евровидении" будет представлять Fusedmarc: мы едем за победой

В этом году на песенном конкурсе "Евровидение" Литву будет представлять группа Fusedmarc.

Группу с победой поздравили генеральный директор LRT Аудрюс Сяурусявичюс и мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас. "Это было отличное зрелище и выступление, спасибо Клайпеде, что приняла", – поблагодарил мэра и всех клайпедчан Сяурусявичюс.

"Когда мы начали работу над этой песней, я сказал Виктории, что наша цель - поездка в Киев и победа на "Евровидении". Мы все время верили и надеялись", – сказал Денис.

По его мнению, зрители их песню понимают не сразу, только прослушав несколько раз: "Спасибо, что услышали".

"Я уже много говорил о названии этой песни и о ней самой, но одного не говорил – Виктория - победоносное имя, с таким настроем мы и поедем в Киев", – сказал Денис.

Виктория на конференции была менее разговорчивой.

"Я счастлива я готова, я очень благодарна всем кто участвовал и помогал. Обещаю отдать все, что у меня есть", – сказала Виктория, с трудом сдерживая волнение.

На вопрос, думали ли они о том, сколько средств потребует выступление и откуда их взять, Денис ответил: "Об этом не думали, поскольку все свои силы направили на выступление".

Группе Fusedmarc уже 10 лет, однако многие о ней до сих пор ни разу не слышали.