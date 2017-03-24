Литвой интересуются компании из области Fintech

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ru.DELFI.lt
пятница, 24 марта 2017 г. 14:03
Один за другим появляются компании, относящие себя к области Fintech. Они стараются забрать у банков хотя бы часть получаемых ими доходов за различные услуги: международные переводы, оплату услуг по интернету и т.д.
A wallet
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Немецкий стартап Raisin нацелился на одну из услуг, предоставляемых литовскими банками – вклады. Новая платформа предлагает клиентам воспользоваться достоинством разных процентных ставок за вклады в разных странах Евросоюза.

Однако директор финансовой стабильности Центробанка Литвы Симонас Крепшта сказал, что если клиент решил инвестировать через посредника, ему стоит проверить информацию о предоставляющей услугу компании, на чье имя открывается счет, чтобы не было разочарования, если окажется, что страхование вклада в этом случае не будет действовать.

Представитель Raisin Катарина Луэт сказала, что компания решила выйти на балтийский рынок, поскольку на нем банки предлагают клиентам очень низкие ставки по вкладам.

По данным Центробанка Литвы, в Литве средний размер процентной ставки (за вклад больше чем на 1 год) составляет 0,55%, а в Эстонии – 1,39%, в Латвии – 1,04%. Еще лучше обстоят дела на Кипре Мальте и в Голландии - там средняя процентная ставка составляет соответственно 1,86%, 1,68% и 1,52%.

"Мы даем клиентам возможность открыть один счет и через него открыть разные вклады в разных банках Европы", – сказала Луэт о деятельности компании.

Так, по ее словам, клиенты могут сравнить процентные ставки в банках разных стран и выбрать наиболее подходящий вариант.

Представители Raisin заверили, что вклады в других банках застрахованы по системе тех стран – страхуют до 100 000 евро в конкретном банке.

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Общество

Литвой интересуются компании из области Fintech (1)

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