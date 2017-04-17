Литве на "Евровидении" прогнозируют провал

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BNS
понедельник, 17 апреля 2017 г. 15:16
Популярнейшие букмекерские конторы прогнозируют для Литвы печальный исход на "Евровидении" в этом году. По возможности стать победителем, Литва входит в третью, четвертую и пятую десятку.
"Fusedmarc"
© DELFI / Kiril Čachovskij

Популярнейшие букмекерские конторы прогнозируют Литве самые разные места - от 27 до последнего 42.

Литву на "Евровидении" представит группа альтернативной музыки Fusedmarc с песней Rain Of Revolution.

Букмекеры единодушно прогнозируют, что в этом году победителем конкурса станет Италия, которую представит Франческо Габбани с песней Occidentali's Karma.

Утверждают, что в пятерку лучших в этом году войдут Швеция, Болгария, Бельгия и Португалия. "Евровидение" в этом году состоится 9-13 мая в Киеве (Украина).

Литовские исполнители во втором полуфинале выступят по 17 номером, этот полуфинал намечен на 11 мая.

В прошлом году представитель Литвы Донатас Монтвидас занял на "Евровидении" 9 место.

BNS
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