Литве на "Евровидении" прогнозируют провал

Популярнейшие букмекерские конторы прогнозируют Литве самые разные места - от 27 до последнего 42.

Литву на "Евровидении" представит группа альтернативной музыки Fusedmarc с песней Rain Of Revolution.

Букмекеры единодушно прогнозируют, что в этом году победителем конкурса станет Италия, которую представит Франческо Габбани с песней Occidentali's Karma.

Утверждают, что в пятерку лучших в этом году войдут Швеция, Болгария, Бельгия и Португалия. "Евровидение" в этом году состоится 9-13 мая в Киеве (Украина).

Литовские исполнители во втором полуфинале выступят по 17 номером, этот полуфинал намечен на 11 мая.

В прошлом году представитель Литвы Донатас Монтвидас занял на "Евровидении" 9 место.