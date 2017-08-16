Литва за учениями "Запад" будет наблюдать из Беларуси и Ленинградской области

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BNS
среда, 16 августа 2017 г. 13:21
Литва получила приглашение России наблюдать за военными учениями "Запад", а ранее получила такое же приглашение от Беларуси.
Zapad 2013
© RIA / Scanpix

"Литва, которая вместе с другими государствами региона получила от России и Беларуси приглашение наблюдать за учениями "Запад 2017", - сообщила BNS в среду представитель Минобороны страны Аста Гальдикайте.

По её утверждению, планируется, что в программе мониторинга за организуемыми на территории Беларуси крупными белорусско-российскими стратегическими учениями "Запад" 16-20 сентября будут участвовать инспекторы по вооружению Литовской армии, а 19 сентября за учениями на полигоне Луга в Ленинградской области будет наблюдать военный атташе Литвы в России.

Как отмечает военная разведка Литвы, вполне вероятно, что сценарий предусматривает военный конфликт с НАТО. Часть районов, в которых пройдут учения, расположены очень близко к территории Литвы, а потому должностные лица страны не исключают вероятности возникновения инцидентов и провокаций.

"Если мы будем говорить о некоторых возможных действиях и угрозах, то, пожалуй, самой большой ошибкой со стороны оппонентов могут быть локальные провокации - это первостепенная задача, почему мы должны быть бдительными. Может иметь место и усиление информационных атак, цель которых - дискредитировать военнослужащих наших союзников, дискредитировать армию Литвы, показать мощь России, Беларуси, вполне вероятно и осуществление кибернетических атак", - отметил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его утверждению, в настоящее время нет данных, что учения могут оказаться прелюдией к более крупному конфликту.

"Это учения, невзирая на их некомфортность, так как тренировки действительно направлены против нас, это всё таки учения. В Литве учения отдельных воинских единиц проводятся по графику, как союзнические, так и литовские военнослужащие тренируются в соответствии с имеющимися планами, но учения, которые могли бы стать противовесом учения "Запад", у нас нет", - заверил министр.

Некоторые наблюдатели усматривают угрозу, что Россия по окончании учений может часть военнослужащих и военной техники оставить в Беларуси, так что, по словам министра, эту информацию должны будут проверить и литовские наблюдатели.

Москва и Минск утверждают, что организуемые каждые четыре года традиционные учения не создают никакой угрозы соседним странам.

BNS
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