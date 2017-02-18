Литва за год выдала украинцам 100 тысяч виз

В прошлом году украинцы получили около 100 тыс. литовских виз, это на 20% больше, чем в 2015 году.

В 2016 году консульство Литвы в Украине выдало гражданам Украины около 100 тыс. виз, из которых 10 тыс. - национальные визы и дают право на работу, 90 тыс. - шенгенские визы. Об этом сообщил уполномоченный министр посольства Литовской Республики в Украине Гвидас Керушаускас.

Он отметил, что в 2016 году украинцам было выдано на 20% больше виз, чем в 2015-м. "В позапрошлом году украинцы получили около 80 тыс. виз", - уточнил представитель посольства.

Керушаускас отметил, что литовское консульство - одно из самых лояльных при подаче документов на оформление визы. По его словам, 80% от общего количества выданных виз - многократные.

В посольстве считают, что рост количества выданных разрешений может быть связан с увеличением туристического потока. Сейчас рейсы из Киева в столицу Литвы Вильнюс выполняют авиакомпании WizzAir и МАУ. Основная масса путешественников добираются в страну авиационным транспортом, уточнил Гвидас Керушаускас.