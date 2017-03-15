Литва выделит неимущим государствам 3 млн. евро помощи

Литва выделит неимущим государствам мира еще 3 млн. евро помощи, постановило литовское правительство.

Кабмин в среду предоставил полномочия министру финансов Вилюсу Шапоке для подписания документа, по которому Литва выделит бы 3 млн. евро Ассоциации международного развития Всемирного банка.

Взнос Литвы на новом этапе выделения средств будет вноситься в три этапа в 2018-2020 годах.

Литва стала членом Ассоциации международного развития в 2011 году и обязалась каждые три года пополнять ее ресурсы. В 2012 году правительство выделило на это 2,4 млн. евро, а в 2015 году - 2,47 млн. евро.