Литва выделила средства Управлению комиссара ООН по делам беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев основано в 1950 году, оно занимается вопросами беженцев и предоставления помощи им.

В этом году управление по-прежнему будет предоставлять помощь странам, сталкивающимся с вызовами в областях политики и безопасности.

Будет предоставляться юридическая помощь в процессах регистрации и документации, помощь в обеспечении охраны детей, пожилых людей и людей с недугами, а также при осуществлении превенции сексуального насилия.