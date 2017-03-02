Литва выделила средства Управлению комиссара ООН по делам беженцев

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BNS
четверг, 2 марта 2017 г. 18:45
МИД Литвы сообщил о выделении 20 тыс. евро Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев для предоставления гуманитарной помощи.
Migrantė iškeldinama iš Kalė Džiunglių
© Reuters/Scanpix

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев основано в 1950 году, оно занимается вопросами беженцев и предоставления помощи им.

В этом году управление по-прежнему будет предоставлять помощь странам, сталкивающимся с вызовами в областях политики и безопасности.

Будет предоставляться юридическая помощь в процессах регистрации и документации, помощь в обеспечении охраны детей, пожилых людей и людей с недугами, а также при осуществлении превенции сексуального насилия.

BNS
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