Литва – в числе самых непопулярных среди беженцев стран

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BNS
воскресенье, 19 марта 2017 г. 10:26
Литва по числу людей, которые просят убежища, одна из самых непопулярных стран Евросоюза (ЕС), сообщает Eurostat.
Refugees
© AP/Scanpix

Несмотря на то, что, по сравнению с 2015 годом, в прошлом году число просителей убежища в Литве увеличилось на 51% (с 275 до 410), это один из самых низких показателей в ЕС. На 1 млн. жителей Литвы приходится 142 заявки, в среднем в ЕС - 2360.

Меньше, чем в Литве заявок на 1 млн. жителей приходится в Словакии (18), Португалии (69), Румынии (94), Эстонии и Чехии (по 114).

В числе просителей убежища в Литве больше всего сирийцев, россиян и иракцев.

BNS
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