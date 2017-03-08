Литва - третья по приросту числа детей в ЕС

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rus.DELFI.lv
среда, 8 марта 2017 г. 18:26
В Латвии в 2015 году среднее количество детей на одну женщину составлял 1,7, этот показатель на 0,48 больше, чем в 2001-м (1,22 ребенка на одну женщину). Этот прирост за 15 лет — самый большой в Евросоюзе, сообщает департамент статистики Eurostat.
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Согласно статистике, на втором месте по приросту количества детей у женщин за последние 15 лет — Чехия (+0,42), далее — Литва (+0,41), Словения (+0,36), Болгария (+0,32), Румыния (+0,31), Швеция (+0,28) и Эстония (+0,26). В свою очередь, наибольшее падение зафиксировано у Кипра (-0,25), Люксембурга (-0,19) и Португалии (-0,14).

В целом в 19 государствах Евросоюза среднее количество детей у женщин в 2015 году был большим, чем в 2001-м, но в девяти странах этот показатель уменьшился. В среднем по ЕС у каждой женщины в 2015 году было было по 1,58 детей, тогда как в 2001-м — 1,46 детей.

В целом по ЕС общий уровень фертильности составляет меньше коэффициента 2,1, что является необходимым для воспроизводства населения. Наивысший показатель уровня фертильности имели Франция (1,96) и Ирландия (1,92), высоким он был в Швеции (1,85), Великобритании (1,8), Дании (1,71), а также в Латвии, Литве и Бельгии (по 1,7). В свою очередь, наименьший коэффициент был в Португалии (1,31), на Кипре и в Польше (по 1,32), в Греции и Испании (по 1,33), в Италии (1,35). А в Эстонии общий уровень фертильности в 2015 году соответствовал среднему показателю по ЕС — 1,58.

Всего в Евросоюзе в 2016 году родилось 5 103 165 детей, что на 0,8% больше, чем в 2001 году. Наибольший прирост зарегистрирован в Швеции (на +25,6%), Чехии (+22,1%), Словении (+18,1%) и Великобритании (+16,1). Наибольшее падение рождаемости за последние 15 лет зафиксировано в Португалии (на -24,2%), Нидерландах (-15,8%), Дании (-11,1%), Румынии (-10,4%) и Греции (- 10,2%).

Согласно данным Eurostat, в Латвии в прошлом году родилось 21 979 детей, этот показатель на 11,4% больше, чем в 2001 году. В Литве количество новорожденных в прошлом году составило 31 475, что на 0,9% больше, чем в в 2001-м, а в Эстонии в 2016-м родилось 13 907 детей (уровень рождаемости увеличился за 15 лет на 10%).

Средний возраст женщин в Евросоюзе, когда у них рождается первенец, составляет 28,9 лет (по данным на 2015 год). Самые молодые женщины, впервые становящиеся матерями, проживают в Болгарии — средний возраст женщин, у которых родились первенцы, составляет ровно 26 лет. На втором месте — Румыния (26,3 года), на третьем — Латвия (26,5 лет), на четвертом — Польша (27 лет). В Литве женщины впервые становятся матерями в среднем в возрасте в 27,1 года, в Эстонии — 27,2 года. Самые высокие показатели — у Италии (средний возраст женщин, впервые ставших матерями, — 30,8 лет), Испании (30,7 лет), Люксембурга и Греции (по 30,2 года).

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