Литва размещает на международных рынках облигации сроком на 10 и 30 лет

Правительство Литвы в пятницу начало размещение на международных рынках двух эмиссий облигаций - сроком на 10 и 30 лет. Какими будут объемы эмиссий, пока не ясно. Облигации сроком на 30 лет Литва размещает впервые.

Менеджер банка DNB по финансам предприятий и рынкам долгового капитала Миндаугас Матулайтис сказал BNS, что доходность эмиссии облигаций сроком на 10 лет индицируется на уровне примерно 1,1-1,15%, а облигаций сроком на 30 лет - на уровне 2,2%.

"Видимо, сильная положительная обратная связь с инвесторами определила то, что Литва решила разместить эмиссию сроком на 30, а не на 20 лет, как сообщалось сразу", - сказал М. Матулайтис.

Литва в этом году намерена позаимствовать на зарубежном рынке около 1,75 млрд. евро.