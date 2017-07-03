Литва предъявила обвинения двум гражданам России по делу о 13 января

 (101)
BNS
понедельник, 3 июля 2017 г. 11:12
Генеральная прокуратура Литвы в понедельник сообщила, что завершила досудебное расследование в отношении еще двух подозреваемых по делу о событиях 13 января 1991 года, и передала дело в суд.
© DELFI / Karolina Pansevič

Генпрокуратура также сообщила, что в отношении остальных семи лиц принято решение дело закрыть, поскольку в их действиях не установлено каких-либо признаков преступных деяний.

Суду передана часть дела о событиях 13 января 1991 года, в котором обвинения в преступлениях против человечности и в военных преступлениях предъявлены двоим гражданам России, чьи фамилии не сообщаются.

Судебный процесс над ними, вероятнее всего, будет вестись заочно.

Расследование в отношении этих девяти подозреваемых было отделено от основного дела о событиях 13 января в 2014 году.

Самая большая часть дела о событиях 13 января 1991 года уже полтора года рассматривается в Вильнюсском окружном суде. В нём обвинения предъявлены более чем 60 лицам. Всех их, за исключением Геннадия Иванова и Юрия Меля, судят заочно. Судебный процесс возобновится в августе.

Ночью 13 января 1991 года в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 гражданских лиц.

Спустя восемь лет после этих событий за создание антигосударственных организаций и другие преступления к лишению свободы было приговорено шесть человек. Они уже отбыли наказание.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Прогноз на месяц: когда придет долгожданная жара (1)

Прогноз на месяц: когда придет долгожданная жара
После дождливого и душного конца июня в Литве установилась прохладная погода, а по нынешней модели прогноза на июль, хороших новостей немного.

Снижение уровня безработицы в Литве скрывает печальную правду (21)

Снижение уровня безработицы в Литве скрывает печальную правду
Для литовских работодателей наступили тяжелые времена, особенно при поиске сезонных работников. Несмотря на то, что предлагают хорошие зарплаты, эксперты признают, что сложно конкурировать с в несколько раз более высокими зарплатами за рубежом местным работодателям сложно, да и снижение уровня безработицы в Литве скрывает серьезную проблему – работодателям не хватает работников.

Каунасская мэрия опасается, что перенос авиарейсов из Вильнюса обернется хаосом (2)

Kauno oro uostas
Каунасская мэрия обеспокоена планами в связи с переносом авиарейсов из Вильнюсского в Каунасский аэропорт во время ремонта ВПП в Вильнюсе. Она опасается, что из-за недостаточной подготовки может начаться хаос, и утверждает, что у путешественников будут проблемы.

Экс-депутат Грета Килдишене написала книгу о себе (12)

Gretos Kildišienės knygos viršelis
В конце этой недели на прилавках книжных магазинов появится автобиографическая книга, написанная Гретой Килдишене, которая всего несколько месяцев продержалась на посту депутата литовского парламента и покинула его в результате скандала. Книгу издала компания, которую возглавляет сама автор.

Истребители НАТО на минувшей неделе сопровождали военные самолёты РФ один раз (5)

Rusijos naikintuvas Su-27 ir Britų RAF naikintuvas Typhoon
Несущие дежурство в небе Балтии истребители воздушной полиции НАТО на минувшей неделе всего лишь один раз взлетали для опознания и сопровождения летевшего над Балтийским морем военного самолёта России, сообщает Минобороны Литвы.
Facebook друзья
Rambler's Top100