Литва представилась Трампу: лучше быть третьим, чем проиграть финал

После первого выступления нового президента США Дональда Трампа, в котором он заявил, что отныне Америка будет первой, интернет заполонили видеосюжеты, в которых к Трампу обращаются другие страны. Литовский вариант видеообращения собрал уже почти два миллиона просмотров на канале Youtube.

Первой над Трампом посмеялась Голландия, представив себя и послав весть, что хочет быть второй. Затем последовали презентации других стран, в которых подчеркивалось то, что может понравиться Трампу.

К примеру, Швейцария подчеркнула, что плохо поступала с женщинами, не давала им права голоса на выборах до 1971 года, а местами и до 1990 года, и им это нравилось.

"Мы хватаем их за гражданские права", - сказано в сюжете.

Свою презентацию подготовила и Литва через телепередачу Laisvės TV "Держитесь там с Андрюсом Тапинасом".

"Нидерланды представили себя первыми. Ну и что, мы - центр Европы и лучшее государство в Европе", - сказано в сюжете. В видеообращении коротко рассказано об истории страны и временах Витаутаса Великого, сказано, что "мы уничтожили противных немцев еще до того, как это вошло в моду", а потом "мы развалили СССР, выстроив стену из людей, в которой были латыши и эстонцы, это была живая стена".

В видео также упоминается, что Литва - гомофобская страна с быстрым интернетом, поэтому здесь есть возможность быстро постить твиты, рассказано о баскетбольных победах - что Литва обычно занимает 3 место.

"Нам совершенно понятно, США – первые, Нидерланды могут оставить второе место себе, а мы должны занять третье место. Все знают, что лучше завоевать бронзу, чем проиграть в финале", - сказано в презентации.