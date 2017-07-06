Литва празднует: гимн звучал по всей стране

Гимн Литвы, "Национальная песнь", 6 июля, в День государства, впервые звучал на ста городищах страны.

Тысячи жителей Литвы по всей стране и за границей 6 июля вечером собирались не только в городах, но и на городищах, чтобы вместе исполнить гимн.

Вильнюсцы собрались на городище в Нагорном парке. Всего собралось около 1000 человек.

Перед исполнением гимна 26-летняя бухгалтер Агне Бражинскайте сказала BNS, что исполнение гимна на городищах - очень красивая идея.

"Исполнение гимна на городищах - очень красивая идея. Она объединяет всю Литву. Я не думала, что здесь соберется столько людей. Приятно, что люди участвуют. Когда видишь, что это проходит во всем мире, присылают видео, это великолепно, что в одном люди могут быть едины", – сказала Бражинскайте.

Как и каждый год, 6 июля, жители Литвы как на родине, так и в других странах мира собираются и вместе исполняют "Национальную песнь". В этом году исполнитель Юргис Диджюлис предложил делать это еще звонче и смелее – достать инструменты и превратить исполнение гимна в веселую вечеринку.

Его идею представляет сингл "Зачехленные инструменты", созданный с коллективом Ave Vita в 2016 г. в Балтиморе, США.

Диджюлис и команда ToBeLT начали шествие около 20 ч. в Клайпеде у Старой переправы. Музыкальное путешествие по Старому городу Клайпеды прошло до памятника "Арка", где был исполнен гимн.

Гимн вместе с до всей Литвой исполняли и другие литовские исполнители в Вильнюсе - Юсте Арлаускайте--Jazzu, в Дубингяй – Андрюс Мамонтовас, в Укмерге на городище – Раминта Науяните-Bjelle, в Паневежском района на городище Упите – Айсте Смилгявичюте и группа Skylė, "Всемирный союз литовской молодежи" – в финских лесах.

В этом году гимн исполнили на 100 городищах по случаю столетия государства.