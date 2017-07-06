Литва празднует: гимн звучал по всей стране

 (20)
ru.DELFI.lt
четверг, 6 июля 2017 г. 22:15
Гимн Литвы, "Национальная песнь", 6 июля, в День государства, впервые звучал на ста городищах страны.
Tautiškos giesmės giedojimas Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

Тысячи жителей Литвы по всей стране и за границей 6 июля вечером собирались не только в городах, но и на городищах, чтобы вместе исполнить гимн.

Вильнюсцы собрались на городище в Нагорном парке. Всего собралось около 1000 человек.

Перед исполнением гимна 26-летняя бухгалтер Агне Бражинскайте сказала BNS, что исполнение гимна на городищах - очень красивая идея.

"Исполнение гимна на городищах - очень красивая идея. Она объединяет всю Литву. Я не думала, что здесь соберется столько людей. Приятно, что люди участвуют. Когда видишь, что это проходит во всем мире, присылают видео, это великолепно, что в одном люди могут быть едины", – сказала Бражинскайте.

Как и каждый год, 6 июля, жители Литвы как на родине, так и в других странах мира собираются и вместе исполняют "Национальную песнь". В этом году исполнитель Юргис Диджюлис предложил делать это еще звонче и смелее – достать инструменты и превратить исполнение гимна в веселую вечеринку.

Его идею представляет сингл "Зачехленные инструменты", созданный с коллективом Ave Vita в 2016 г. в Балтиморе, США.

Диджюлис и команда ToBeLT начали шествие около 20 ч. в Клайпеде у Старой переправы. Музыкальное путешествие по Старому городу Клайпеды прошло до памятника "Арка", где был исполнен гимн.

Гимн вместе с до всей Литвой исполняли и другие литовские исполнители в Вильнюсе - Юсте Арлаускайте--Jazzu, в Дубингяй – Андрюс Мамонтовас, в Укмерге на городище – Раминта Науяните-Bjelle, в Паневежском района на городище Упите – Айсте Смилгявичюте и группа Skylė, "Всемирный союз литовской молодежи" – в финских лесах.

В этом году гимн исполнили на 100 городищах по случаю столетия государства.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Литва празднует: гимн звучал по всей стране (20)

Tautiškos giesmės giedojimas Vilniuje
Гимн Литвы, "Национальная песнь", 6 июля, в День государства, впервые звучал на ста городищах страны.

В Вильнюсе собрались участники самого странного ралли (9)

Garbage Rally 2017
Лето - время появления на улицах странных конструкций на четырех колесах, которые называют автомобилями. А самым странным считается ралли Carbage run, организованное нидерландскими автолюбителями, участники которого на этот раз заполонили Литву.

Палангские предприниматели нашли виновников плохого сезона (13)

Палангские предприниматели нашли виновников плохого сезона
Несмотря на то, что в Паланге солнечно и красиво, жители Литвы не спешат на взморье в выходные дни, по крайней мере так кажется, когда видишь множество предпринимателей, сдающих в аренду жилье, которые стоят на въезде на курорт.

Новые планы власти напугали строителей и работников автосервисов (10)

Statybininkai privalo pašalinti paliktą broką
Уже вступил в силу новый Трудовой кодекс (ТК), а Минфин решил упразднить бизнес-удостоверения для представителей некоторых профессий, пишет LRT.lt.

В Кернаве – международный фестиваль экспериментальной археологии (11)

В Кернаве – международный фестиваль экспериментальной археологии
6 июля в Кернаве, в древней столице Литвы, начался международный фестиваль экспериментальной археологии "Дни живой археологии в Кернаве".
Facebook друзья
Rambler's Top100