Литва поднялась в рейтинге свободы СМИ Freedom House

Литва получила 21 балл по шкале, в которой 0 означает полную свободу, а 100 баллов - максимальные ограничения для масс-медиа.

Представитель Freedom House в Литве Витис Юрконис сказал BNS, что общий индекс свободы СМИ в мире находится в самой низкой точке за последние 13 лет, а в Литве отмечается хотя и небольшой, но все же шаг вперед.

"2016 год был интересным годом - были попытки и инициативы с целью ограничить свободу СМИ, но журналистское сообщество не раз продемонстрировало "стержень" и оказало солидарное сопротивление попыткам его ограничить", - сказал эксперт.

"Владельцы СМИ и их концентрация остаются одним из вызовов, но, скажем, то же самое Laisves TV (ТВ Свободы) - это интригующий и вполне серьезный протест против традиционных медиа. Как показывает исследование, самым большим пространством для прогресса в Литве остается улучшение экономических условий", - сказал В. Юрконис.