Литва поднялась в рейтинге свободы СМИ Freedom House

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BNS
среда, 3 мая 2017 г. 11:00
В рейтинге свободы СМИ американской неправительственной организации Freedom House Литва немного поднялась вверх.
© DELFI / Andrius Ufartas

Литва получила 21 балл по шкале, в которой 0 означает полную свободу, а 100 баллов - максимальные ограничения для масс-медиа.

Представитель Freedom House в Литве Витис Юрконис сказал BNS, что общий индекс свободы СМИ в мире находится в самой низкой точке за последние 13 лет, а в Литве отмечается хотя и небольшой, но все же шаг вперед.

"2016 год был интересным годом - были попытки и инициативы с целью ограничить свободу СМИ, но журналистское сообщество не раз продемонстрировало "стержень" и оказало солидарное сопротивление попыткам его ограничить", - сказал эксперт.

"Владельцы СМИ и их концентрация остаются одним из вызовов, но, скажем, то же самое Laisves TV (ТВ Свободы) - это интригующий и вполне серьезный протест против традиционных медиа. Как показывает исследование, самым большим пространством для прогресса в Литве остается улучшение экономических условий", - сказал В. Юрконис.

BNS
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