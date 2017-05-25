Литва по программе ЕС переселила девять беженцев из Эритреи

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BNS
четверг, 25 мая 2017 г. 12:48
На этой неделе в рамках программы Евросоюза в Литву были переселены девять беженцев из Эритреи, сообщил в четверг Департамент миграции.
Eritrėja
© Corbis

По его сообщению, мигранты переселены из итальянских лагерей беженцев.

"Двадцать третьего мая из Италии в Литву были переселены девять граждан Эритреи", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в рамках программы ЕС Литва из Италии, Греции и Турции переселила 309 человек.

В течение двух лет Литва обязалась принять 1105 беженцев из таких стран, как Сирия, Ирак или Эритрея.

BNS
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