Литва по программе ЕС переселила девять беженцев из Эритреи

На этой неделе в рамках программы Евросоюза в Литву были переселены девять беженцев из Эритреи, сообщил в четверг Департамент миграции.

По его сообщению, мигранты переселены из итальянских лагерей беженцев.

"Двадцать третьего мая из Италии в Литву были переселены девять граждан Эритреи", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в рамках программы ЕС Литва из Италии, Греции и Турции переселила 309 человек.

В течение двух лет Литва обязалась принять 1105 беженцев из таких стран, как Сирия, Ирак или Эритрея.