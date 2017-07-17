Литва передает США обвиняемого в мошенничестве на 100 млн. долларов Римашаускаса

 (19)
BNS
понедельник, 17 июля 2017 г. 14:46
Вильнюсский окружной суд в понедельник постановил выдать США литовца, который обвиняется в том, что при помощи поддельных электронных писем обманом выманил у американских компаний информационных технологий 100 млн. долларов (около 90 млн. евро).
Evaldas Rimašauskas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Эвалдас Римашаускас был задержан по просьбе правоохранительных органов США в Литве в марте и с той поры находится под арестом. В мае суд попросил США предоставить дополнительные данные в связи с обвинениями.

Литовец обвиняется в том, что, рассылая сфабрикованные электронные письма на предприятия США, выдавал в них себя за работников зарегистрированной в Азии компании. Деньги, которые присылали ему американские компании, по всем подозрениям, он направлял на свои банковские счета. В соответствии с обвинениями, преступления были совершены в 2003-2005 годах.

Американский бизнес-журнал Fortune сообщил, что жертвами мошенничества стали два сетевых гиганта США - Google и Facebook.

Правоохрана США предъявила литовцу обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности. За два первых преступления ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Ягодный сезон в разгаре, но витамины по карману не всем (2)

Ягодный сезон в разгаре, но витамины по карману не всем
В этом году в июле идут бесконечные дожди, в мае выпал снег, было холодно, поэтому люди, которые выращивают ягоды - в ужасе: сезон плохой, цены высокие.

России дали знать, что в Литве думают о фальсификации истории (140)

Andrius Tapinas
Тысячи граждан Литвы отреагировали на опубликованную на странице Российского МИД на Facebook пропаганду, в которой партизан стран Балтии представили как преступников. После того, как множество посетителей дали странице низкую оценку, МИД РФ отключил функцию оценки своей страницы.

Литва передает США обвиняемого в мошенничестве на 100 млн. долларов Римашаускаса (19)

Evaldas Rimašauskas
Вильнюсский окружной суд в понедельник постановил выдать США литовца, который обвиняется в том, что при помощи поддельных электронных писем обманом выманил у американских компаний информационных технологий 100 млн. долларов (около 90 млн. евро).

Стало известно больше деталей о пьяном 9-летнем мальчике (5)

Стало известно больше деталей о пьяном 9-летнем мальчике
В субботу вечером в руки Каунасских врачей попался нетрезвый 9-летний ребенок. Он рассказал, что алкоголь ему дал отец. Полиция информировала, что отец находится в розыске. Семья в поле зрения полиции попала не в первый раз.

Рейтинг правящих "аграриев" в Литве вновь упал (11)

Рейтинг правящих аграриев в Литве вновь упал
В июле этого года рейтинг правящего Литовского Союза крестьян и зелёных (ЛСКЗ) вновь упал, а оппозиционный Союз Отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ, консерваторы) незначительно его опередил, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Vilmorus и опубликованные газетой Lietuvos rytas.
Facebook друзья
Rambler's Top100