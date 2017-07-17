Литва передает США обвиняемого в мошенничестве на 100 млн. долларов Римашаускаса

Эвалдас Римашаускас был задержан по просьбе правоохранительных органов США в Литве в марте и с той поры находится под арестом. В мае суд попросил США предоставить дополнительные данные в связи с обвинениями.

Литовец обвиняется в том, что, рассылая сфабрикованные электронные письма на предприятия США, выдавал в них себя за работников зарегистрированной в Азии компании. Деньги, которые присылали ему американские компании, по всем подозрениям, он направлял на свои банковские счета. В соответствии с обвинениями, преступления были совершены в 2003-2005 годах.

Американский бизнес-журнал Fortune сообщил, что жертвами мошенничества стали два сетевых гиганта США - Google и Facebook.

Правоохрана США предъявила литовцу обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности. За два первых преступления ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.