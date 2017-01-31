Литва озабочена предоставлением политубежища Баранаускасу

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BNS
вторник, 31 января 2017 г. 08:53
МИД Литвы обеспокоен предоставлением политического убежища бывшему главе обанкротившегося банка Snoras Раймондасу Баранаускасу.
Raimondas Baranauskas
© Reuters/Scanpix

"МИД с сожалением акцентирует, что российские ведомства в очередной раз отказались сотрудничать с литовскими правоохранительными органами в расследовании этого и других резонансных дел, невзирая на просьбы о правовой помощи литовских ведомств", - говорится в пресс-релизе МИД.

По сообщению Генпрокуратуры, в начале этого года Россия заявила, что Р. Баранаускасу предоставлено убежище, поэтому он не будет выдан Литве.

В 2016 году литовские прокуроры направили российским ведомствам просьбы выдать Р. Баранаускаса и бывшего основного акционера банка Snoras, гражданина России Владимира Антонова.

Суды Великобритании в позапрошлом году решили выдать Литве проживавших тогда в Лондоне В. Антонова и Р. Баранаускаса, однако им удалось покинуть эту страну и сейчас они скрываются в России.

BNS
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