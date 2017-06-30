Литва отправит больше военнослужащих в Афганистан

Министерство обороны проинформировало, что к нынешнему отряду из 21 военнослужащих осенью примкнут ещё семеро из передислоцируемого модуля связи и информсистем.

Министерство рассматривает возможность ещё большего увеличения вклада Литвы в международную миссию НАТО "Твёрдая помощь".

Сейм дал добро на отправку в Афганистан до 50 литовских военнослужащих.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг сказал, что Альянс контингент в Афганистане увеличит на несколько тысяч, дабы помочь правительству этой страны бороться с крепнущим Талибаном.