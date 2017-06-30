Литва отправит больше военнослужащих в Афганистан

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BNS
пятница, 30 июня 2017 г. 11:15
НАТО готовится к отправке большего контингента военнослужащих в Афганистан, и Литва также собирается увеличить свой отряд.
© KAM nuotr.

Министерство обороны проинформировало, что к нынешнему отряду из 21 военнослужащих осенью примкнут ещё семеро из передислоцируемого модуля связи и информсистем.

Министерство рассматривает возможность ещё большего увеличения вклада Литвы в международную миссию НАТО "Твёрдая помощь".

Сейм дал добро на отправку в Афганистан до 50 литовских военнослужащих.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг сказал, что Альянс контингент в Афганистане увеличит на несколько тысяч, дабы помочь правительству этой страны бороться с крепнущим Талибаном.

BNS
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