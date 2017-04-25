Литва окажет гуманитарную помощь Сомали

 (14)
BNS
вторник, 25 апреля 2017 г. 18:25
Министерство иностранных дел Литвы окажет гуманитарную помощь Сомали, и Продовольственной программе ООН выделит 10 тыс. евро.
Somalis
© AP / Scanpix

Как отмечает МИД, Сомали - одна из четырёх стоящих на пороге катастрофического голода стран, не считая Йемена, Южного Судана и Нигерии. Критическая ситуация в Сомали за последние годы значительно ухудшилась на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов и сильной засухи.

Не успевшая отойти от пережитой шесть лет назад угрозы массового голода страна вновь столкнулась с реальной угрозой голода, и если не будут приняты срочные меры, трагедия может повториться, отмечается в пресс-релизе МИД Литвы.

В этом году Литва на оказание гуманитарной помощи уже выделила 180 тыс. евро, в т.ч. Йемену - 20 тыс. евро, Ю.Судану и Нигерии - по 10 тыс. евро.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Литва окажет гуманитарную помощь Сомали (14)

Somalis
Министерство иностранных дел Литвы окажет гуманитарную помощь Сомали, и Продовольственной программе ООН выделит 10 тыс. евро.

Вильнюсский горсовет утвердил цену на отопление (2)

Вильнюсский горсовет утвердил цену на отопление
Вильнюсский горсовет утвердил цену на отопление, установленную Государственной комиссией по контролю за ценами и энергетикой (ГККЦЭ).

Дискуссия противников БелАЭС: проект нужно остановить сейчас (42)

Дискуссия противников БелАЭС: проект нужно остановить сейчас
Проект Белорусской атомной станции должен быть остановлен, поскольку несет угрозу для Литвы и Европы в целом. В таком мнении сошлись политики и эксперты, который обсуждали вопрос строящейся по соседству АЭС и способы воздействия на Беларусь в этом вопросе.

Европейскому гуманитарному университету не удалось выбрать ректора

Европейскому гуманитарному университету не удалось выбрать ректора
Конкурс на пост ректора действующего в Вильнюсе Европейского гуманитарного университета (ЕГУ), в котором в основном учатся белорусские студенты, завершился без подписания договора с финалистом, поэтому будет объявлен новый конкурс.

Литва - среди европейских лидеров по увеличению бюджета на оборону (62)

Литва - среди европейских лидеров по увеличению бюджета на оборону
В связи с исходящими от России угрозами страны Центральной Европы в прошлом году увеличили военные расходы на 2,4%, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
Facebook друзья
Rambler's Top100