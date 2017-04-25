Литва окажет гуманитарную помощь Сомали

Как отмечает МИД, Сомали - одна из четырёх стоящих на пороге катастрофического голода стран, не считая Йемена, Южного Судана и Нигерии. Критическая ситуация в Сомали за последние годы значительно ухудшилась на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов и сильной засухи.

Не успевшая отойти от пережитой шесть лет назад угрозы массового голода страна вновь столкнулась с реальной угрозой голода, и если не будут приняты срочные меры, трагедия может повториться, отмечается в пресс-релизе МИД Литвы.

В этом году Литва на оказание гуманитарной помощи уже выделила 180 тыс. евро, в т.ч. Йемену - 20 тыс. евро, Ю.Судану и Нигерии - по 10 тыс. евро.