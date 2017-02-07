Литва официально приняла батальон НАТО для сдерживания России

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BNS
вторник, 7 февраля 2017 г. 16:56
Во вторник Литва официально приветствовала военных Международного батальона передового базирования НАТО под командованием Германии, которые дислоцированы для сдерживания российской угрозы.
© Фото с сайта www.lrp.lt

На церемонии в Рукле президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что международные силы будут действовать как мера сдерживания.

"Еще никогда в Литве не дислоцировали такие крупные и целостные силы. Это направляет четкую весть всем: НАТО стоит сильным и единым альянсом", - сказала президент.

Она отметила, что наибольшую угрозу сейчас представляет "агрессивная милитаризация" Калининградской области и планирующиеся на этот год крупные военные учения.

Вспомнив советскую и нацистскую оккупации, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сказала, что "свобода и независимость Литвы больше никогда не будут приносить в жертву".

"Мы стоим единые, чтобы жители Литвы могли жить без страха и самостоятельно создавать свое будущее", - сказала министр.

Позднее в ответ на вопрос журналистов о том, могут ли предстоящие в сентябре выборы изменить обязательства Германии, министр сказала, что "обязательства твердо поддерживают все партии".

При построении на церемонии более 100 военных, в основном - немцы, а также бельгийцы и голландцы, прибывшие в Руклу только в понедельник, отдали честь должностным лицам Литвы и Германии, генералам НАТО. Д. Грибаускайте с немецкой гостьей осмотрела доставленную партнерами в Литву военную технику, а также несколько немецких бронетранспортеров Boxer .

Беспокойство по поводу Д. Трампа

Возглавляемый Германией батальон будет одним из четырех таких военных подразделений на восточной границе НАТО. Другие три разместятся в Польше, Латвии и Эстонии. В каждом из батальонов будет приблизительно по тысячи военных.

Представители Литовской армии проинформировали BNS о том, что к настоящему времени в Литву прибыло 130 немецких военнослужащих из планируемых 450. В дислоцированном в Литве батальоне в течение 2017–2018 гг. будут служить военнослужащие Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции.

В рамках отдельной миссии, в этом году в Литве будут дислоцированы несколько сотен американских военных, сейчас в учениях в Литве участвуют и чешские военные.

Дислокация этих сил происходит на фоне царящего в регионе беспокойства по поводу политики президента США Дональда Трампа. В Европе противоречивые оценки вызвали высказывания Д. Трампа благоприятные для президента РФ Владимира Путина и замечания по поводу того, что НАТО устарело.

У. фон дер Ляйен сказала журналистам в Рукле, что получила заверения Секретаря по обороне США Джеймса Маттиса в том, что Вашингтон сохранит обязательства по НАТО.

"Я говорила со своим коллегой из США, и он подтвердил свою верность НАТО, что и далее США будет осуществлять совместные действия, и озвучивать общие ценности", - сказала министр.

НАТО утверждает, что дислоцирует силы в связи с интервенционными действиями России в Украине и изменившейся ситуацией в сфере безопасности.

Командующий Объединенными силами НАТО в Брюнсюме, генерал Сальваторе Фарина сказал журналистам, что боевые группы альянса на восточном фланге помогут "избежать конфликта, сдержав потенциального агрессора".

Москва отрицает, что у нее есть территориальные амбиции в Балтийских странах, и заверяет, что силы НАТО создают угрозу безопасности России.

Столетние традиции

Сотрудничество военных Литвы и Германии стало особенно интенсивным в последние несколько лет. В августе прошлого года был подписан договор о закупке БМП Boxer на 386 млн. евро, это крупнейшая сделка в истории литовской армии. Литовские вооруженные силы также закупают немецкие самоходные гаубицы, грузовики, военные многие годы используют немецкие автоматические винтовки G -36.

Исторически двухсторонние военные связи имеют столетние традиции. Часть немецкого общества из-за опыта нацизма щепетильно относится к военным миссиям, а литовские историки акцентируют роль добровольцев-саксонцев в борьбе Литвы за независимость с большевиками в 1919 году.

"В первой половине 1919 года, когда создавалось Литовское государство, и у литовской армии не было никаких мощностей для защиты от нападавших большевиков, от 4 до 6 тыс. добровольцев из Саксонии были одной из основных сил, которые удержали фронт", - заявил во вторник BNS историк Альгимантас Каспаравичюс.

Он отметил, что осуществлённый нацистами Холокост и прочие военные преступления Второй мировой войны должны оцениваться отдельно, считает историк, поскольку в тот период фактически независимого Литовского государства не существовало. "Этот контекст выпадает из нормальных отношений сотрудничества Литвы и Германии", - сказал он.

BNS
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