Литва не впустила представителей "фонда соотечественников", Москва пригрозила ответными действиями

Литовские служащие не впустили на территорию страны представителей российского "фонда соотечественников", которые были включены в национальный "черный список". Москва заявила, что этот шаг не останется без ответа.

Литовские пограничники в Вильнюсском аэропорту остановили двоих россиян и вернули их на родину 15 декабря. Эта история не предавалась огласке, пока 23 декабря с заявлением не выступил МИД РФ. Литовские дипломаты 23 декабря подтвердили BNS, что такой инцидент имел место.

"Двоих граждан России, приехавших в Литву, не впустили, поскольку их фамилии были в списке лиц, которым Департаментом миграции запрещено въезжать на территорию нашей страны. Такое решение было принято с учетом всех правовых процедур. Если эти лица с таким решением не согласны, они могут оспорить его в соответствии с действующими в Литве законами", - сказал BNS пресс-секретарь МИД Кястутис Вашкялявичюс.

В Литву не впустили представителей Российского фонда поддержки и защиты прав соотечественников. Литовская разведка уже несколько лет указывает этот фонд в своих отчетах, как российское политическое орудие для создания отрицательного имиджа Литвы и создания напряжения среди нацменьшинств.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в пятницу прокомментировала отказ компетентных органов Литвы во въезде в страну представителям Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. По ее словам, имеет место очередная антироссийская выходка Вильнюса, которая в дальнейшем обязательно скажется на развитии российско-литовских отношений, и без того находящихся в непростом состоянии. Захара отметила, что такие действия компетентных органов Литвы не останутся без ответа со стороны РФ.

По словам Захаровой, граждане России ехали на конференцию по приглашению местной русскоязычной организации.