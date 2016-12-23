Литва не впустила представителей "фонда соотечественников", Москва пригрозила ответными действиями

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BNS
пятница, 23 декабря 2016 г. 22:16
Литовские служащие не впустили на территорию страны представителей российского "фонда соотечественников", которые были включены в национальный "черный список". Москва заявила, что этот шаг не останется без ответа.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

Литовские пограничники в Вильнюсском аэропорту остановили двоих россиян и вернули их на родину 15 декабря. Эта история не предавалась огласке, пока 23 декабря с заявлением не выступил МИД РФ. Литовские дипломаты 23 декабря подтвердили BNS, что такой инцидент имел место.

"Двоих граждан России, приехавших в Литву, не впустили, поскольку их фамилии были в списке лиц, которым Департаментом миграции запрещено въезжать на территорию нашей страны. Такое решение было принято с учетом всех правовых процедур. Если эти лица с таким решением не согласны, они могут оспорить его в соответствии с действующими в Литве законами", - сказал BNS пресс-секретарь МИД Кястутис Вашкялявичюс.

В Литву не впустили представителей Российского фонда поддержки и защиты прав соотечественников. Литовская разведка уже несколько лет указывает этот фонд в своих отчетах, как российское политическое орудие для создания отрицательного имиджа Литвы и создания напряжения среди нацменьшинств.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в пятницу прокомментировала отказ компетентных органов Литвы во въезде в страну представителям Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. По ее словам, имеет место очередная антироссийская выходка Вильнюса, которая в дальнейшем обязательно скажется на развитии российско-литовских отношений, и без того находящихся в непростом состоянии. Захара отметила, что такие действия компетентных органов Литвы не останутся без ответа со стороны РФ.

По словам Захаровой, граждане России ехали на конференцию по приглашению местной русскоязычной организации.

BNS
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