Литва назначит спецпосла по вопросам Белорусской АЭС

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BNS
вторник, 3 января 2017 г. 18:08
Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам строящейся в Островце (Республика Беларусь) атомной станции.
© AFP/Scanpix

Об этом было заявлено во вторник на встрече литовских министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики.

Представитель по связям с общественностью министра иностранных дел Линаса Линкявичюса Кястутис Вашкялявичюс сообщил, что дипломат будет назначен на этой неделе. Пока указ не подписан, его фамилия не разглашается.

Три министра также подписали письма высокопоставленным представителям Еврокомиссии и директору Международного агентства по атомной энергетике, в которых обращают внимание на уже шестой по счету инцидент, связанный со строительством АЭС в Островце, прося обеспечить контроль этих организаций над реализацией белорусского проекта.

Литва в письмах выражает убежденность в том, что Беларусь продолжит небезопасное развитие АЭС, которая будет находиться в 50 км. от Вильнюса, а если проект и далее будет реализовываться без соблюдения международных требований безопасности, то он будет представлять угрозу для безопасности всего региона.

Беларусь отметает претензии Литвы в том, что строительство не отвечает международным стандартам безопасности.

BNS
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