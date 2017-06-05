Литва на границе с Россией начинает строительство ограждения

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BNS
понедельник, 5 июня 2017 г. 08:03
В понедельник на границе Литвы с Россией начинается строительство защитного ограждения.
© DELFI / Domantas Pipas

До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 км, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Первый столб ограждения будет вкопан в пределах деревни Рамонишкес Шакяйского района.

Новое защитное ограждение будет строиться на основании договора между СОГГЛ и вилкавишкской компании Gintreja в той местности, где государственная граница проходит по суше.

Стоимость работ - 1 млн. 335 тыс. евро. Эти деньги выделены из бюджета Литвы.

На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием. Он будет возведен на участках от точки трехстороннего пересечения госграниц Литвы, Польши и России в районе озера Виштитис (Виштынец) и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана.

На всей протяженности 109-километровой границы вдоль Немана погранслужба уже оборудовала технические системы наблюдения за границей.

Все предусмотренные в договоре работы по оборудованию инфраструктуры нового ограждения планируется завершить до 20 декабря этого года.

Также планируется до 2020 года возвести забор на границе Литвы с Беларусью. По словам правоохранителей, эти ограждения возводятся с целью обуздания контрабанды и защиты от нелегальной миграции.

BNS
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