Литва как вторая родина и открытые границы. Все началось с изучения литовского в Грузии

Символичным визитом день вступления новых правил отметил и президент Грузии, который в прошлый четверг посетил столицу Литвы.

Согласно новому порядку, жители Грузии могут путешествовать по странам ЕС до 90 дней в период 180 дней не по рабочим делам.

"Исторический день для Грузии, которая сможет пользоваться безвизовым режимом при поездках в ЕС! Спасибо нашим друзьям" Пусть Грузия движется в сторону европейской интеграции", - написал у себя в Twitter'е президент Г. Маргвелашвили.

С обращением в жителям Грузии в связи в вступлением безвизового режима выступила и литовский президент Даля Грибаускайте. В своём видеоролике с поздравлением она отметила, что это большое достижение европейской интеграции, достигнутое последовательными усилиями со стороны этого государства.

Литва и Грузия поддерживают тесные связи, которые особенно проявились во время российско-грузинской войны 2008 года. Литва последовательно поддерживает процесс европейской интеграции Грузии на высшем уровне.

Согласно переписи 2011 года в Литве проживали 372 грузина (01% жителей стран), однако с момента переписи их число увеличилось.

Кто-то приезжает на учебу, другие ведут здесь бизнес. В день введения безвизового DELFI побеседовал с одним из представителей грузинской общины, который уже три года живет и работает в Литве.

Гиоргий Кобахидзе изучал литовский язык в одном из грузинских университетов, где был открыт центр литовского языка и культуры, который является структурой Министерства науки и образования Литвы. Все обучение, по словам Г.Кобахидзе, бесплатное для студентов и школьников, а посещение свободно.

"Я тогда учился в Техническом университете Грузии и подумал, что это неплохой повод, чтобы начать учить литовский язык. Именно деятельность центра стала главным фактором, почему я приехал в Литву, поскольку была возможность выучить язык и познакомиться с культурой, историей Литвы, современной жизнью", - рассказал он DELFI.

Г. Кохабидзе выиграл объявленный министерством конкурс — это была обучение в магистратуре. По его словам, он благодарен литовскому учреждению и центру, где он учился, за предоставленную возможность.

Итак, литовский язык Гиоргий изучал в Грузии, занимался по специальности управление и администрирование культурных учреждений в эдукологическом университете в Вильнюсе. Звание магистра он получил в Литве и живет здесь уже три года.

- Вы остались здесь жить, чем вы в данный момент занимаетесь?

- Сейчас я работаю в Вильнюсском университете, где есть курсы грузинского языка и культуры, где обучаются литовцы. Создание курсов инициировало посольство Грузии вместе с Институтом иностранных наук Вильнюсского университета. Курсы бесплатные, все могут их посещать свободно. Ежегодно их посещает, как я думаю, немалое количество людей — 20-25 студентов. Поскольку я знаю литовский язык, веду курсы грузинского.

- Как бы вы охарактеризовали связи Литвы и Грузии? Популярна ли Литва среди грузин, как, к примеру, Грузия популярна среди жителей Литвы?

- Литва очень популярна в Грузии и литовцы всегда очень тепло принимают. Я слышал не раз отзывы от литовцев о том, что их очень тепло и хорошо встречают. И я всегда вижу только положительные эмоции между грузинами и литовцами. Я тоже уже несколько лет живу здесь, окончил учебу и повсеместно я тоже чувствую теплоту со стороны литовцев в отношении Грузии и граждан Литвы.

- Вы живете здесь уже три года. В чем основное отличие между Литвой и Грузией?

- Уровень жизни в Литве действительно хороший, я доволен и рад этому. То, что я вижу в Литве, меня радует. Люди улыбаются, веселые, города чистые, общение между людьми очень хорошее. Литва как государство тоже, думаю, многого достигла, несмотря на свои небольшие размеры. Так что мне здесь нравится.

- Большое ли значение для грузин имеет введение безвизового режима с ЕС?

- Это очень важно, поскольку европейская интеграция является очень ясным выбором грузинского общества. И безвизовой режим — это еще один шаг, который даст грузинам, в первую очередь молодому поколению больше возможностей, они смогут свободнее путешествовать по Европе и завязывать новые связи. Так что, я думаю, что это очень важное событие. И процесс, можно так сказать, возвращения Грузии в европейскую семью, всегда и всесторонне поддерживался со стороны Литвы. Так что в Грузии многие это ценят.

- В Литве очень остро стоит проблема эмиграции, многие уезжают работать за рубеж. Не опасаются ли в Грузии того, что многие решатся покинуть страну?

- Я думаю, что сегодня, когда мы имеем свободу передвижения, открытые границы, — это нужно воспринимать как данность. Здесь ничего не изменить. Но было очень хорошо, чтобы в таких небольших странах, как Грузия или Литва, их жители оставались и связывали свою судьбу с родиной.

- В Грузии есть вообще такие настроения - уехать по тем или иным причинам?

- Такое встречается везде, люди всегда ищут что-то лучшее, лучшие условия для жизни. Со своей стороны могу сказать, везде хорошо, где живешь, но гораздо лучше в своей стране. Литва для меня, можно сказать, вторая родина, поскольку здесь произошло одно из самых главных событий моей жизни. Это моя учеба в Литве.

- Насколько велика грузинская община в Литве?

Среди грузин очень популярно учеба в Литве. И в последние годы число студентов становится все больше. Думаю, что в Литве сейчас достаточно молодых грузин и они общаются. Молодежь, которая приезжает сюда учиться, имеет достаточно связи между собой.

- Вы сейчас живете в Вильнюсе. Что бы вы хотели сказать, как гражданин Грузии, в связи с отменой визового режима с ЕС свои соотечественникам?

- Я хотел бы сказать, что это действительно историческая дата в истории Грузии. Я бы пожелал, чтобы грузины нашли как можно больше связей, друзей, путешествовали. Это очень важно.