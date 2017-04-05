Литва как вторая родина и открытые границы. Все началось с изучения литовского в Грузии

 (10)
ru.DELFI.lt
среда, 5 апреля 2017 г. 11:27
На прошлой неделе вступил в силу безвизовый режим между ЕС и Грузией. Теперь граждане этой кавказской страны могут беспрепятственно посещать страны европейского сообщества. 29 марта в Вильнюсский аэропорт прибыл первый самолет с гражданами Грузии, которым не нужны визы в шенгенской зоне.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Символичным визитом день вступления новых правил отметил и президент Грузии, который в прошлый четверг посетил столицу Литвы.

Согласно новому порядку, жители Грузии могут путешествовать по странам ЕС до 90 дней в период 180 дней не по рабочим делам.

"Исторический день для Грузии, которая сможет пользоваться безвизовым режимом при поездках в ЕС! Спасибо нашим друзьям" Пусть Грузия движется в сторону европейской интеграции", - написал у себя в Twitter'е президент Г. Маргвелашвили.

Статьи по теме:
Маргвелашвили просит Литву защищать интересы Грузии в НАТО  (19)
Президент Грузии прибывает в Литву в ознаменование старта безвизового режима  (30)

С обращением в жителям Грузии в связи в вступлением безвизового режима выступила и литовский президент Даля Грибаускайте. В своём видеоролике с поздравлением она отметила, что это большое достижение европейской интеграции, достигнутое последовательными усилиями со стороны этого государства.

Литва и Грузия поддерживают тесные связи, которые особенно проявились во время российско-грузинской войны 2008 года. Литва последовательно поддерживает процесс европейской интеграции Грузии на высшем уровне.

Согласно переписи 2011 года в Литве проживали 372 грузина (01% жителей стран), однако с момента переписи их число увеличилось.

Кто-то приезжает на учебу, другие ведут здесь бизнес. В день введения безвизового DELFI побеседовал с одним из представителей грузинской общины, который уже три года живет и работает в Литве.

Гиоргий Кобахидзе изучал литовский язык в одном из грузинских университетов, где был открыт центр литовского языка и культуры, который является структурой Министерства науки и образования Литвы. Все обучение, по словам Г.Кобахидзе, бесплатное для студентов и школьников, а посещение свободно.

"Я тогда учился в Техническом университете Грузии и подумал, что это неплохой повод, чтобы начать учить литовский язык. Именно деятельность центра стала главным фактором, почему я приехал в Литву, поскольку была возможность выучить язык и познакомиться с культурой, историей Литвы, современной жизнью", - рассказал он DELFI.

Г. Кохабидзе выиграл объявленный министерством конкурс — это была обучение в магистратуре. По его словам, он благодарен литовскому учреждению и центру, где он учился, за предоставленную возможность.

Итак, литовский язык Гиоргий изучал в Грузии, занимался по специальности управление и администрирование культурных учреждений в эдукологическом университете в Вильнюсе. Звание магистра он получил в Литве и живет здесь уже три года.

- Вы остались здесь жить, чем вы в данный момент занимаетесь?

- Сейчас я работаю в Вильнюсском университете, где есть курсы грузинского языка и культуры, где обучаются литовцы. Создание курсов инициировало посольство Грузии вместе с Институтом иностранных наук Вильнюсского университета. Курсы бесплатные, все могут их посещать свободно. Ежегодно их посещает, как я думаю, немалое количество людей — 20-25 студентов. Поскольку я знаю литовский язык, веду курсы грузинского.

- Как бы вы охарактеризовали связи Литвы и Грузии? Популярна ли Литва среди грузин, как, к примеру, Грузия популярна среди жителей Литвы?

- Литва очень популярна в Грузии и литовцы всегда очень тепло принимают. Я слышал не раз отзывы от литовцев о том, что их очень тепло и хорошо встречают. И я всегда вижу только положительные эмоции между грузинами и литовцами. Я тоже уже несколько лет живу здесь, окончил учебу и повсеместно я тоже чувствую теплоту со стороны литовцев в отношении Грузии и граждан Литвы.

- Вы живете здесь уже три года. В чем основное отличие между Литвой и Грузией?

- Уровень жизни в Литве действительно хороший, я доволен и рад этому. То, что я вижу в Литве, меня радует. Люди улыбаются, веселые, города чистые, общение между людьми очень хорошее. Литва как государство тоже, думаю, многого достигла, несмотря на свои небольшие размеры. Так что мне здесь нравится.

- Большое ли значение для грузин имеет введение безвизового режима с ЕС?

- Это очень важно, поскольку европейская интеграция является очень ясным выбором грузинского общества. И безвизовой режим — это еще один шаг, который даст грузинам, в первую очередь молодому поколению больше возможностей, они смогут свободнее путешествовать по Европе и завязывать новые связи. Так что, я думаю, что это очень важное событие. И процесс, можно так сказать, возвращения Грузии в европейскую семью, всегда и всесторонне поддерживался со стороны Литвы. Так что в Грузии многие это ценят.

- В Литве очень остро стоит проблема эмиграции, многие уезжают работать за рубеж. Не опасаются ли в Грузии того, что многие решатся покинуть страну?

- Я думаю, что сегодня, когда мы имеем свободу передвижения, открытые границы, — это нужно воспринимать как данность. Здесь ничего не изменить. Но было очень хорошо, чтобы в таких небольших странах, как Грузия или Литва, их жители оставались и связывали свою судьбу с родиной.

- В Грузии есть вообще такие настроения - уехать по тем или иным причинам?

- Такое встречается везде, люди всегда ищут что-то лучшее, лучшие условия для жизни. Со своей стороны могу сказать, везде хорошо, где живешь, но гораздо лучше в своей стране. Литва для меня, можно сказать, вторая родина, поскольку здесь произошло одно из самых главных событий моей жизни. Это моя учеба в Литве.

- Насколько велика грузинская община в Литве?

Среди грузин очень популярно учеба в Литве. И в последние годы число студентов становится все больше. Думаю, что в Литве сейчас достаточно молодых грузин и они общаются. Молодежь, которая приезжает сюда учиться, имеет достаточно связи между собой.

- Вы сейчас живете в Вильнюсе. Что бы вы хотели сказать, как гражданин Грузии, в связи с отменой визового режима с ЕС свои соотечественникам?

- Я хотел бы сказать, что это действительно историческая дата в истории Грузии. Я бы пожелал, чтобы грузины нашли как можно больше связей, друзей, путешествовали. Это очень важно.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Вильнюс готовит аргументы по продолжающемуся в Москве делу Антонова против Литвы (4)

Vladimiras Antonovas
В среду по инициативе министерства юстиции правительство Литвы должно обсудить, какой позиции придерживаться в засматривающемся в России деле бывшего основного акционера обанкротившегося банка Snoras Владимира Антонова против Литвы.

Литовская разведка "отсеяла" девять беженцев по мотивам безопасности (3)

Литовская разведка отсеяла девять беженцев по мотивам безопасности
Литовская разведка предотвратила путь к принятию девяти беженцев в рамках программы Евросоюза, поскольку установила, что их пребывание в Литве может создавать угрозы для национальной безопасности, сообщил Департамент Госбезопасности (ДГБ).

Литва как вторая родина и открытые границы. Все началось с изучения литовского в Грузии (10)

Литва как вторая родина и открытые границы. Все началось с изучения литовского в Грузии
На прошлой неделе вступил в силу безвизовый режим между ЕС и Грузией. Теперь граждане этой кавказской страны могут беспрепятственно посещать страны европейского сообщества. 29 марта в Вильнюсский аэропорт прибыл первый самолет с гражданами Грузии, которым не нужны визы в шенгенской зоне.

В парке Вингис – очаровательные жильцы (2)

Naminės pelėdos jaunikliai Vingio parke
Посетители вильнюсского парка Вингис могут наблюдать за очаровательными птенцами серой неясыти.

На повестку дня в парламенте вернулся проект закона о запрете абортов (8)

Seimas
На повестку для литовского парламента спустя несколько лет вернулся проект закона о запрете абортов, зарегистрированный депутатами прошлого созыва.
Facebook друзья
Rambler's Top100