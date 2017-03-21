Литва и Латвия совместно закупают вакцину от пневмококковой инфекции

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BNS
вторник, 21 марта 2017 г. 17:10
Литва и Латвия объявили совместный международный конкурс на закупку вакцины от пневмококковой инфекции.
© Vida Press

Ожидается, что, закупая вакцину совместно, ее удастся приобрести дешевле, сообщила во вторник Государственная больничная касса (ГБК).

"Мы кооперируемся с коллегами из Латвии и надеемся, что эту вакцину удастся купить дешевле, чем при закупках каждой страной отдельно. Если закупка будет успешной, то договор с поставщиком вакцины мы должны подписать в июне этого года", - сказала замдиректора ГБК Неринга Бернотене.

Намечается приобрести чуть более 316 доз вакцины от пневмококковой инфекции для детей в возрасте до двух лет. Этого количества вакцины должно хватить на два года для прививок детей в странах Балтии.

Литва, как лидер этих закупок, получила от Латвии полномочия на осуществление закупки, поэтому специалисты ГБК готовили документы для закупки и согласовывали их с представителями Латвии.

BNS
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