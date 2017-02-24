Литва и Эстония рассматривают возможность создания трибунала по преступлениям коммунизма

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BNS
пятница, 24 февраля 2017 г. 11:22
Министерство юстиции Литвы получило предложение Министерства юстиции Эстонии начать консультации об учреждении международного трибунала по расследованию преступлений коммунизма.
© AFP/Scanpix

Как пишет газета Lietuvos zinios, Литва пока только согласует свою позицию относительно создания такого трибунала.

Прежний министр юстиции Литвы Юозас Бернатонис вместе с коллегами из Эстонии, Латвии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Грузии в 2015 году на проходившей в Музее оккупации Эстонии конференции, приуроченной ко Дню памяти жертв тоталитарных режимов, одобрил совместное заявление о необходимости создания такого органа.

Профессор Института международного права и права Евросоюза Университета Миколаса Рёмериса Юстинас Жилинскас сказал газете, что создание международного трибунала по расследованию преступлений коммунизма было бы очень символическим актом в плане закрепления исторической памяти, но вряд ли бы помогло реально привлечь к ответственности лиц, осуществлявших коммунистические репрессии, потому что живых таких лиц, во всяком случае, в Литве, практически нет.

BNS
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