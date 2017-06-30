Литва и ещё десять стран НАТО планируют совместное приобретение амуниции

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BNS
пятница, 30 июня 2017 г. 10:04
Литва и ещё десять стран НАТО, а также не входящая в Альянс Финляндия обсуждают возможность в дальнейшем совместно приобретать критическую амуницию для сухопутных войск. Массовые закупки позволят значительно снизить цены.
NATO karys
© Scanpix

Соответствующий протокол о намерениях в четверг в Брюсселе подписали министры обороны Литвы, Бельгии, Дании, Греции, Латвии, Испании, Польши, Франции, Словакии, Словении, Турции и партнёра НАТО Финляндии, сообщает Минобороны Литвы.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что в долгосрочной перспективе планируется унифицировать инвентарь и, возможно, реаслизовать решения по совместному хранению амуниции и обмену между собой.

BNS
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