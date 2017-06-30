В пресс-релизе ведомства отмечается, что в долгосрочной перспективе планируется унифицировать инвентарь и, возможно, реаслизовать решения по совместному хранению амуниции и обмену между собой.

Соответствующий протокол о намерениях в четверг в Брюсселе подписали министры обороны Литвы , Бельгии, Дании, Греции, Латвии, Испании, Польши , Франции, Словакии, Словении, Турции и партнёра НАТО Финляндии, сообщает Минобороны Литвы.

Литва и ещё десять стран НАТО планируют совместное приобретение амуниции

Новое предложение снова обходит интересы поляков Литвы В коридорах власти усиливается поддержка инициативы разрешить имена и фамилии супругов-иностранцев записывать нелитовскими буквами на первой странице паспорта, однако это положение не будет действовать в отношении поляков Литвы.

Литва и ещё десять стран НАТО планируют совместное приобретение амуниции Литва и ещё десять стран НАТО, а также не входящая в Альянс Финляндия обсуждают возможность в дальнейшем совместно приобретать критическую амуницию для сухопутных войск. Массовые закупки позволят значительно снизить цены.

Парламент хочет обязать работодателей проверять работников на трезвость В парламенте Литвы зарегистрирована поправка к закону о контроле над алкоголем, согласно которой работодателей хотят обязать проверять работников на трезвость. Это будет касаться работников, выполняющих опасную работу и управляющих транспортными средствами, пишет Naujienos.lt.

Погода: в начале следующей недели ожидается похолодание На стыке июня и июля будет по-летнему тепло, однако возможны дожди с грозами. В начале следующей недели похолодает.