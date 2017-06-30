Литва и ещё десять стран НАТО планируют совместное приобретение амуниции

Литва и ещё десять стран НАТО, а также не входящая в Альянс Финляндия обсуждают возможность в дальнейшем совместно приобретать критическую амуницию для сухопутных войск. Массовые закупки позволят значительно снизить цены.
Соответствующий протокол о намерениях в четверг в Брюсселе подписали министры обороны Литвы, Бельгии, Дании, Греции, Латвии, Испании, Польши, Франции, Словакии, Словении, Турции и партнёра НАТО Финляндии, сообщает Минобороны Литвы.
В пресс-релизе ведомства отмечается, что в долгосрочной перспективе планируется унифицировать инвентарь и, возможно, реаслизовать решения по совместному хранению амуниции и обмену между собой.