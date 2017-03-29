Литва и еще 12 стран создают Европейскую прокуратуру

Создание нового института поддержали две самые влиятельные страны Европы - Германия и Франция, а также министры юстиции Болгарии, Чехии, Греции, Испании, Литвы, Люксембурга, Португалии, Румынии, Словакии, Словении и Финляндии. Они написали совместное письмо руководству институтов ЕС.

"Достигнутый после долгих дискуссий компромиссный вариант предложения по Европейской прокуратуре по сути соответствует позиции Литвы, однако, единого решения, к сожалению, нет. Литва находится среди тех стран, которые высказываются за более тесное сотрудничество при учреждении этого важного института и при участии в его деятельности", - сказала в среду для пресс-релиза министр юстиции Милда Вайнюте.

Инициативу отклонили евроскептически настроенные правительства Польши и Венгрии, а также Швеция. Они аргументируют тем, что прокуратура ЕС может подорвать независимость национальных правоохранительных органов и передать слишком много полномочий ЕС. Латвия и Эстония пока тоже держатся отстраненно, но дипломаты не исключают, что они присоединятся позже.

Европейской прокуратуре предполагается доверять расследование преступлений, причиняющих урон финансам ЕС, например, хищений налога на добавленную стоимость (НДС), отмывания денег или мошенничества.

Переговоры об учреждении Европейской прокуратуры начались во время председательства Литвы в ЕС в 2013 году. По словам дипломатов, сначала предлагалось создать централизованный орган, но со временем было договорено о расширении полномочий национальных прокуроров.

Прокурор Генеральной прокуратуры Литвы Томас Крушна сказал BNS, что Литва могла бы делегировать в новый орган двух прокуроров: одного для работы в штаб-квартире, другого - для работы в Литве.

По его словам, обвинение в делах в литовских судах будут поддерживать только национальные прокуроры - возможность передачи этого права представителям других стран не рассматривается.

"Литовский прокурор будет тем лицом, которое будут поддерживать обвинение. Мы говорим о том, что новая прокуратура будет обеспечивать последовательную практику уголовного преследования на уровне ЕС, насколько это связано с защитой финансовых интересов ЕС. Будет конкретная специализация у прокуроров в одном учреждении, будет накоплен человеческий потенциал для дел этой категории", - сказал Т. Крушна BNS.

Окончательное решение о штаб-квартире еще не принято, один из рассматриваемых вариантов - Люксембург. Прокуратура ЕС могла бы начать работу через два года.

Создание Европейской прокуратуры группой стран-членов ЕС отразило бы концепцию "разноскоростной" Европы, которую поддерживают крупные европейские государства.