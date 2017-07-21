Литва хуже всех в Евросоюзе борется с неравенством

Литва на последнем месте в Евросоюзе по борьбе с имущественным неравенством, таковы данные исследования, проведенного конфедерацией благотворительных организаций Oxfam“ и финансовой организацией Development Finance International. Об этом 21 июля пишет издание Lietuvos žinios.

В этом исследовании Литва заняла 83 место из 152. Эстония в этом исследовании на 38 месте, Латвия - на 46 месте, а Польша - на 35 месте.

Лучше всего с имущественным неравенством борются Швеция, Бельгия, Дания, Норвегия и Германия, хуже всех - Панама, Албания, Мьянма, Бахрейн и Нигерия.

Список составлен с учетом расходов стран на систему образования, здравоохранения и социальной защиты, налогов и политики на рынке труда.