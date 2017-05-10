Литва готовится к строительству ограждения на границе с Россией

По сообщению службы, в рамках договора, заключенного между пограничниками и литовским ЗАО Gintreja, на участке границы протяженностью 44,6 км начнется возведение защитного ограждения.

Служба получила конкурсные заявки 27 компаний, желавших реализовать этот проект. Договор с победителем конкурса Gintreja вступил в силу на этой неделе после подписания гарантийных документов о реализации договора.

Сумма договора – 1 млн. 335 тыс. евро. Эти средства будут выделены из бюджета Литвы.

На госгранице с Калининградской областью будет возведено металлическое сегментно ограждение высотой два метра, на котором будет установлено дополнительное оборудование. Оно будет установлено на участке от точки пересечения границ трех государств - Литвы, Польши и России, до озера Виштитис и на участках границы у Шакяй и в Вилкавишском районе до Немана.

На границе, проходящей вдоль Немана, протяженностью 109 километров пограничники еще раньше установили системы наблюдения. Новое ограждение будет установлено в местах, где госграница проходит по суше.

Все работы по оборудованию инфраструктуры, предусмотренные в договоре, планируется завершить к 20 декабря следующего года.