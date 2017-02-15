Литва едва не стала жертвой провокации

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ru.DELFI.lt
среда, 15 февраля 2017 г. 17:13
Литва едва не стала жертвой провокации. Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис и депутаты получили письмо, в котором было сказано, что немецкие военные в Йонаве изнасиловали несовершеннолетнюю воспитанницу детского дома. Оказалось, что это была ложь.
Putinas TV ekrane
© Vida Press

Такие же письма по электронной почте получила и литовская полиция. Человек, назвавший вымышленную фамилию, сообщил, что 10 февраля в Йонавском районе мужчины в военной униформе изнасиловали 15-летнюю девушку. Написавший письмо человек утверждал, что это сделали немецкие военные.

Пресс-секретарь Пранцкетиса Даля Венцявичене сказала DELFI, что это письмо сразу же было выслано всем ответственным ведомствам: Департаменту госбезопасности, Минобороны, МВД, поскольку его содержание вызвало подозрение.

Полиция проверила информацию. Информация не подтвердилась. После проведения расследования выяснилось, что никакого изнасилования не было. В Главном комиссариате Каунасского округа было начато расследование в связи с ложным сообщением о выдуманном преступлении.

Подозревают, что это могла быть провокация, направленная против членства Литвы в НАТО и размещения в Литве батальона союзнических сил. Тем более, что подобные провокации России уже организовывала на Западе: например, в Германии распространили информацию о том, что мусульмане изнасиловали 13-летнюю девочку. Эта история вылилась в международный скандал. Однако выяснилось, что никакого насилия не было.

"Похоже, сценарий повторяется", - сказала Венцявичене.

По ее словам, подобных сообщений стоило ждать, поскольку 14 февраля парламент начал обсуждать вопрос сотрудничества Литвы и США в сфере обороны. Депутаты получили письма жителей, которые якобы против заключения такого соглашения, сообщили о странной активности в этой сфере.

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