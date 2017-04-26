Литва - чемпионка ЕС по уровню неравенства и эмиграции

Политическое будущее ЕС после Brexit и без того туманно, что значительно осложняет социальное положение на континенте. В марте ЕК представила 5 сценариев будущего Европы и призвала страны вести переговоры и идти дальше.

26 апреля ЕК представила еще один документ: в нем предлагается обсудить социальные вопросы в Европе, которые вызывают недовольство у части жителей. Литва в этом контексте упоминается как чемпионка по неравенству и масштабам эмиграции.

Но, очевидно, что социальное положение вызывает недовольство и у других европейцев. 8 из 10 считают, что основные вызовы ЕС - безработица, социальное неравенство и миграция. Они надеются, что рыночная экономика будет идти в ногу с социальной защитой.

7 из 10 европейцев считают, что плохо решаются вопросы занятости и социальной политики и хотят, чтобы эти вопросы решались как на национальном, так и на европейском уровне.

Когда создавали ЕС, надеялись, что свободное передвижение товаров, услуг, капитала и людей приведет к примерно одинаковому уровню развития разных стран, а в будущем уравняют и социальные стандарты.

Иными словами, хотели, чтобы жизнь граждан ЕС была примерно одинаковой.

Однако процесс схождения застопорился, поэтому в развитых и богатых странах ЕС слышны возгласы недовольства: якобы приезжие из неразвитых стран сбивают социальные стандарты, соглашаются работать за небольшую зарплату, не выполняют требования безопасности труда, не защищают свои права.

Отличается и уровень безработицы в разных странах ЕС.

Еще больше разницы в социальных системах стран. Европейские общины одни из самых равных в мире, несмотря на то, что 20% самых богатых домашних хозяйств зарабатывают в 5 раз больше 20% самых бедных.

Самое большое неравенство доходов наблюдается в Румынии, Литве, Болгарии, Латвии, Эстонии, Италии и на Кипре.

Велик также риск нищеты: около четверти всех жителей 27 стран ЕС сталкиваются с риском нищеты.