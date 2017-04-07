Литовское село. Пенсии на неделю не хватает

Поднимаемся на горку в деревне Калекишкис и идем к избе. Внутренний двор за зиму превратился в грязевые ванны, весенние дожди смыли землю, двор разъезжен трактором. Из огромного хлева на меня смотрит корова, а рядом с дровяным сараем сидит мужчина средних лет и курит.

Мужчина отправляет нас в избу, хозяин там, а сам он работник. В избе за завтраком сидит сам хозяин, рядом его 90-летняя теща, из комнаты выходит жена. На столе колбаса, салат, сметана, разные домашние сыры.

Меня приглашают за стол, ставят кофе.

"Позже некогда будет, это единственное время, когда мы спокойно можем посидеть. Сейчас уедем, в 13.30 ч. еду к зубному, жена - к парикмахеру, – сказал фермер Ромас, а его жена Лайма прибавила. – Еще на рынок хотим заехать. Не бывает сельчан дома, нет времени".

Утро уже не раннее, часы бьют 11, семья только сейчас села за стол после утренних хлопот. Встали в 6 ч. Работы по хозяйству немало.

Хозяйство у Ромаса немаленькое, в хлеву 16 коров, несколько быков, около 20 кур. Кур и быков выращивают для себя. В хозяйстве есть сыродельня. Все сыры на столе - домашние. Хозяева рассказали, что сдают молоко, но немного, поскольку скупают его по смешным ценам. Если бы не сыродельня, пришлось бы туго.

"Пока продаем сыр только через знакомых, друзей, есть свой круг клиентов, попробуют люди, им понравится и берут", – рассказал Ромас.

Земля в их районе неплодородная, поэтому можно заниматься лишь скотоводством.

"С голоду не умрешь, только и всего. Здесь, что заработаешь, все обратно в землю уходит. Кажется получил копейку, и опять ее нет, снова вложил", - рассказал фермер.

"Мы сами заготавливаем корма, на такое хозяйство их производство обходится в 3000 евро в год. У нас нет пресса, мы только сами скашиваем и сгребаем. А чтобы сделали рулоны, в пленку завернули - за это платим", – сказала Лайма.

А чем занимаются местные? Хозяин сказал, что большинство ездит работать в город: "Люди хотят жить в деревне, но работать хотят в городе, в деревне работа тяжелая. Здесь физическая работа, пойдите, дам навоз покидать, вывезти из одного, другого хлева, а зарплата за такую работу будет нескоро".

Ромас рассказал, что для того, чтобы построить летнюю кухню, ему пришлось 9 месяцев проработать на стройке в Швеции.

Негде реализовать

Простившись с фермерами, мы отправились в деревню Пакермежис. Там нас гостеприимно принял хозяин другой фермы. Хозяева Зинтаутас и Йоланта угощают нас колбасой из козлятины и баранины.

У них 20 овец и 15 коз. В озере сельчане ловят рыбу. У них есть свой огород.

"Земля здесь плохая. Ее сложно обрабатывать. Это же не Жемайтия. Там за метр земли все воюют, фермы повсюду", – сказала Йоланта.

"То что-то сломалось, то порвалось, то животное издохло, то коза окотилась. А если не заработаешь, есть нечего будет. Пенсии сейчас на два дня только . Серьезно говорю, на неделю пенсии не хватает, бензина залил, поел и все", – рассказал Зинтаутас.

Собеседник возмущен тем, что депутаты недовольны, что фермеры платят мало налогов, он заметил, что и без того едва сводят концы с концами.

"Мы пособие получить не можем, поскольку у нас есть немного земли. Хорошо депутатам говорить. Чего они в парламент рвутся? Сколько вокруг пустой земли! Пусть идут в фермеры", – сказал Зинтаутас.

"Мы держали коров, продавали сыр. Люди только посмеялись, ведь разрешение нужно. Деревенский сыр вкусный, а людям не нравится, говорят, ведь в магазине есть. А взять баранину, я продаю по 4 евро, на рынке по 7 евро, в магазине – 10 евро. И не берут. Все надо реализовать.

В Вильнюсе и Каунасе не сложно, там покупают. Что мне, в Вильнюс везти? До него надо доехать. Тут уже нужна проверка у ветеринара, как зарезал, как растил. Много бумаг. Все равно к чему-то да пристанут. А в Утену везешь, говорят, так есть все здесь. Старушки тоже не берут", – рассказал о проблемах Зинтаутас.

Спившаяся деревня - неправда?

Зинтаутас и Йоланта сказали, что пьющих подорожание алкоголя вряд ли остановит, но их в деревне немного и осталось.

Другие сельчане признали, что есть в деревне алкоголики, но нельзя сказать, что деревня спилась. Пенсионер рассказала, что утром у сельского магазина собираются люди, покупают алкоголь и идут собирать улиток, потом сдают их, снова покупают алкоголь.

Всезнающие продавщицы говорят, что покупателей много, а алкоголь покупает небольшая их часть.

Продавщица сказала, что крепкий алкоголь почти не покупают, только пиво. Но тех, кто постоянно пьет, всего несколько человек, а в страду пьющих становится меньше.

Всю жизнь прожившая в этих местах Марите Желнене рассказала, что пьяницы живут недолго, поэтому их немного. Она привела пример - недавно умер сосед 1974 г.р., умер от алкоголя, хотя и пытался лечиться от алкоголизма, но безуспешно.