Литовский видеоклип признан лучшим на международном конкурсе

Созданный литовцами Шарунасом Мяшкисом и Шарунасом Мажейкой видеоклип на международном конкурсе им. французского композитора Яна Тьерсена занял первое место и был признан лучшим клипом конкурса.

В конкурсе участвовало больше 100 претендентов со всего мира. Однако больше всего внимания привлек литовский клип, который был снят в Ниде.

Инициатор, режиссер и исполнитель клипа Мяшкис порадовался тому, что литовцы поддержали этот клип. "Впечатляющая активность поклонников была для нас приятной неожиданностью. Я от всего сердца рад победе и благодарю всех, кто нас поддержал. Это вдохновило нас идти вперед, не останавливаться и творить красоту", – сказал Мяшкис.

Фотограф Мажейка был приятно удивлен тем, что видеоклип заинтересовал публику, был замечен организаторами и признан самым лучшим. "Спасибо соотечественникам за поддержку и веру. Их голоса не были тщетны. Мы показали силу в единстве! Это побуждает к достижению совершенства, творчеству, испытанию новшеств и честному старанию", – поблагодарил Мажейка.

Предлагаем взглянуть на клип:

Победители получат символические призы, учрежденные Тьерсеном – клавишный инструмент Toy piano, записанные композитором аудиозаписи и др.