Литовский суд вынесет приговор обвиняемому в шпионаже сотруднику ФСБ РФ

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BNS
пятница, 7 июля 2017 г. 10:58
Вильнюсский окружной суд (ВОС) в пятницу вынесет приговор обвиняемому в шпионаже гражданину России Николаю Филипченко.
Nikolajus Filipčenka
© DELFI / Karolina Pansevič

Литовская правоохрана утверждает, что обвиняемый является сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства (ДОР) Литвы с той целью, чтобы они установили подслушивающее оборудование в рабочем кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте.

Н. Филипченко с 29 апреля 2015 года содержится под арестом в Лукишкском следственном изоляторе-тюрьме в Вильнюсе, прокуратура предлагает приговорить его к десяти годам тюремного заключения.

Обвиняемый вину не признаёт, отказывается давать показания в суде, заявив только, что никакого вреда Литве не причинил.

Помимо обвинений в попытках завербовать сотрудников ДОР, Н. Филипченко также обвиняется в подлоге документов, использовании поддельных данных и многократном незаконном пересечении госграницы.

BNS
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