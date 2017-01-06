Литовский союз стрелков намерен ужесточить требования к членам и руководителям

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BNS
пятница, 6 января 2017 г. 14:59
После того, как возникли дискуссии о том, может ли позировавшая на фоне российского флага стрелок быть командиров одного из подразделений, Литовский союз стрелков (ЛСС) намерен ужесточить требования к членам и руководителям.
Tatjana Ramonienė

В пятницу ЛСС сообщил, что будет сформирована рабочая группа, которая выработает предложения по усовершенствованию правовых актов. Будут пересматриваться требования к рядовым членам и руководству ЛСС.

В декабре в общественном пространстве прозвучали сомнения относительно соответствия капитана запаса Татьяны Рамонене занимаемой должности командира Панявежского соединения ЛСС. Ее кандидатуру глава ЛСС Людас Гумбинас внес на утверждение министру обороны, на этой неделе он отозвал свое представление.

Л. Губминас обращает внимание, что Т. Рамонене ценят за ее работу в Вооруженных силах Литвы и Панявежском соединении ЛСС, однако обнародованная информация не согласуется с руководящей должностью в ЛСС и целью организации - объединять стрелков и жителей Литвы.

BNS
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Литовский союз стрелков намерен ужесточить требования к членам и руководителям (5)

Tatjana Ramonienė
После того, как возникли дискуссии о том, может ли позировавшая на фоне российского флага стрелок быть командиров одного из подразделений, Литовский союз стрелков (ЛСС) намерен ужесточить требования к членам и руководителям.
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