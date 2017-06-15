Литовский ресторан на Кипре: карта России и дешевый холодный борщ

На шумном кипрском курорте Айя-Напа клайпедчанка открыла ресторан литовской кухни. Его посетил посол в сфере туризма DELFI Ориюс Гасановас и обратил внимание на массу российских акцентов и более дешевый, чем в Литве холодный борщ.

Что вы надеетесь отведать на Кипре? Самое популярное здесь блюдо – греческий салат, он есть у всех. Стоит он от 3 до 15 евро. Повсюду найдете дзадзики, он стоит недорого – 1-2 евро. На Кипре также представлена кухня соседних стран - турецкая, ливанская, еврейская. Есть на Кипре и ресторан литовской кухни, который открыла клайпедчанка Ирина.

На этом средиземноморском курорте она с мужем предлагает клиентам цеппелины, холодный борщ, картофельные блины и т.д.

Ресторан литовской кухни Švyturys находится рядом с улицей баров - главной артерией Айя-Напы. На стене ресторана - слова песни исполнителя Андрюса Мамонтоваса о "Нидском маяке".

Ирина не считает, что для кипрского климата литовская кухня слишком тяжелая. Напротив, ей кажется, что после ночи на улице баров человеку нужно плотно поесть.

"Салат везде можно купить, а цеппелины - только у нас! Если люди не знают, что это, я рассказываю, они пробуют. Кто попробует раз, хочет еще", – рассказала Ирина. В ее ресторане порция цеппелинов стоит 9 евро.

Особой популярностью пользуется холодный борщ. Россияне - частые гости курорта - знают, что это, поэтому часто заказывают. А вот англичане и скандинавы опасаются, не пробуют.

"А литовцы есть литовцы... Неделю провести без холодного борща им сложно. Ведь хочется освежиться, поэтому приходят не только те, кто здесь работает, но и отдыхающие", – сказала Ирина. В ее ресторане холодный борщ стоит 4 евро. Кефир и маринованную свеклу она покупает в магазине русских продуктов, который есть на Кипре.

Švyturys считается литовским рестораном, однако многие могут решить, что это место для россиян. Там часто можно услышать российскую музыку, по телевизору идут российские сериалы, фильмы. На полках - книги на литовском и на русском языках.

Гости могут посетить небольшой национальный музей. Правда, в нем больше российских, а не литовских акцентов - матрешки, самовар. Карта Литвы в ресторане есть - маленькая под стеклом, а вот на стене висит большая карта России, на которой посетители могут отметить, откуда они приехали. "Вот, к нам приезжают люди со всей России. И из Клайпеды были, и из Калининграда. Люди могут отметить, откуда они", – представила карту Ирина.

Она сказала, что думает, где бы разместить карту Европы.

Россией не пахнет только на доске почета литовских баскетболистов, где висят фотографии Йонаса Валанчюнаса, Робертаса Явтокаса, Антанаса Каваляускаса, Симаса Ясайтиса, Мартинаса Поцюса и многих других.

"Мы много внимания уделяем баскетболу – всегда показываем матчи, у нас есть литовское телевидение", – рассказала Ирина.