Литовский политолог: для Беларуси наступает момент истины

И судя по всему, одна из главных причин этого ухудшения - в Минске поняли, что возможный сценарий будущего Беларуси не включает нынешнюю власть.

"Я думаю, действия минского руководства адресованы не тем, кто настроен пропутински или прозападно, а именно большинству, которое до недавнего времени просто не рефлектировало по поводу происходящего. Таким образом посылается сигнал: люди сориентируйтесь, поймите, что пришел час, когда нужно определиться", - дает свое объяснения заявлениями и решениям белорусских властей политолог.

Не так давно один из украинских ресурсов опубликовал аналитическую статью И.Мелянаса под названием "Беларусь в оптическом прицеле российского экспансионизма", в которой он подробно разобрал механизм дискредитации Беларуси и белорусский языка в ряде российских СМИ. К слову, авторы были задержаны через неделю после появления публикации.

И.Мелянас давно занимается тематикой отношений Москвы и находящихся у ее границ государств, включая все постсоветское пространство. В данный момент, по его словам, он работает над книгой о действиях Кремля на некогда национальных окраинах СССР, а ныне независимых государствах. В свое время он являлся сотрудником Департамента государственной безопасности Литвы и советником по вопросам национальных меньшинств тогдашнего министра культуры Арунаса Гелунаса.

О стратегии , а также об особенностях информационного противостояния и политике России в информационной сфере Беларуси он рассказал в интервью DELFI.

- Мы наблюдаем ситуацию, когда самый близкий во всех отношениях союзник России ,Беларусь в лице Александра Лукашенко, с определенного момента начал показывать признаки отчуждения. На этом фоне белорусское государство занялось национальной политикой, белорусским языком в пику "русскому миру". Также фоном идут и следующие моменты: Лукашенко поддерживает контакты с Киевом, по-прежнему не признаны Абхазия и Южная Осетия, у Минска своя позиция по Крыму, особого внимания заслуживают недавние аресты авторов агентства "Регнум". Если и не на полном серьезе, то Лукашенко по карайней мере делает вид, что отворачивается от России. С чем это связано и что происходит?

- Вообще-то, самый близкий союзник Москвы — это Ереван. И я бы не сказал, что Беларусь так уж отворачивается от России, потому что очень многое связывает эти две страны.

- Речь идет не о Беларуси, а о Лукашенко...

- Говоря о руководстве белорусского государства, мы и имеем в виду Лукашенко. Я бы сказал, что он в некоторой степени дистанцируется от Путина по очень понятной причине. Такие процессы происходили уже длительное время после того, как Ельцина в Москве сменил Путин и стало окончательно ясно, что Лукашенко точно не будет руководителем так называемого Союзного государства (именно государства, а не рыхлой организации с тем же названием). Было сказано: если хотите, входите в состав России шестью областями или в лучшем случае на правах Татарстана. Конечно, все это ни Лукашенко, ни его окружение не устраивало. Здесь стоят объективные интересы сохранения белорусской государственности и белорусского народа как такового, которые совпали с интересами правящего режима.

Белорусское руководство хотело бы и далее пользоваться благами, которые дает ей сотрудничество с Россией. Но оно никак не хочет потерять свою самость, суверенитет и самое главное, не хочет повторения в Беларуси того, что случилось неполные три года назад, когда начался Крым, Донбасс. Беларусь страшно не хочет участвовать в этих политических и военных авантюрах Кремля, отлично понимая, что Россия еще может себе это позволить, являясь все же огромным, ядерным и т.д. государством, и что Беларусь и ее руководство это однозначно привело бы к концу.

© DELFI / Karolina Pansevič

- В Москве проходят мероприятия с участием экспертов по белорусской тематике, в программе Владимира Соловьева по телеканалу "РТР" обсуждают Беларусь и что будет после Лукашенко...

- Не только у Соловьева. Существует находящаяся под руководством Модеста Колерова интернет-империя, куда входит множество сайтов и порталов. К примеру, в "Регнуме" раньше были две антибелорусские рубрики. Одна макроантибелорусская — все публикации в ней направлены на то, что вообще такого народа нет, что белорусский язык — лишь неправильный, деревенский говор русского, непрестижный язык. Значит, можно сделать вывод, что и сам народ белорусский — лишь территориальная разновидность великорусского народа. Вторая рубрика была уже личностная. Она так и называлась: "Беларусь после Лукашенко". Oн еще живой, действующий руководитель государства, а там совершенно хладнокровно рассматриваются вопросы о том, что будет дальше, кто будет вместо него и главное — нам пытаются навязать непонятно чье мнение, поскольку называют совсем не тех людей, которые могли бы сменить сейчас нынешнего руководителя.

- Но "Регнум" это все-таки не вся Россия, это определенный круг читателей. Не все ведь россияне читают "Регнум"...

- В данном случае важно не то, все или не все это читают, а то, что авторы колеровских порталов и сайтов как правило связаны с кремлевским руководством и отображают его точку зрения. Формально они являются независимыми, это не государственное учреждение, но все мы отлично понимаем — то, что пишут на колеровских сайтах, означает то, о чем говорят и думают в Кремле. И после ареста трех этих авторов, которые подписывались выдуманными именами, появилась еще одна рубрика о том, что в Беларуси ущемляется свобода слова.

© Reuters/ Scanpix

- Почему история с задержанием авторов "Регнума" случилась именно сейчас. Ведь агентство и его рубрики существуют давно, тенденции давно ясны, но аресты произошли сейчас. С каждым разом голос Лукашенко в отношении Беларуси как самостоятельной страны становится выше.

- Это нетрудно объяснить и можно разделить на три этапа. Первый наступил тогда, когда стало окончательно ясно, что лично Лукашенко руководителем Союзного государства не будет, Минску со стороны Кремля предлагаются заведомо неприемлемые условия дальнейшей интеграции, если можно так назвать предполагаемое поглощение. Это волна задала тон и направление дальнейшему развитию.

Второй этап — украинская авантюра Кремля. Крым, Донбасс, попытки создать так называемую Новороссию вплоть до румынской границы. Это сразу заставило Минск примерить ситуацию на себя. В Минске отдают себе отчет в том, что уровень самосознания значительной части белорусского населения уступает уровню самосознания украинцев, поэтому в том случае, если в Кремле бы решились на такую авантюру, возможно, всю Беларусь постигла бы судьба Крыма. Нашлись бы люди, нашлась бы определенная поддержка среди местного населения.

- Вы считаете Москва такие планы имеет?

- Очень многое на это указывает. И, наконец, последний этап — это то, что прояснились некоторые факты, которые минскому руководству уже не позволяют расслабиться. Например, формирование новой дивизии на белорусской границе наряду с размещенными там самыми боеспособными соединениями российской армии, Кантемировской и Таманской дивизиями. В случае чего это может быть задействовано в качестве "зеленых человечков", a учитывая, что границы почти не существует, все это может привести к необратимым последствиям. В Минске все это отслеживают и больше не могли оставаться к этому безразличными. Свою лепту внесло и то, что в разных изданиях то Польши, то Швеции, то других стран начали появляться публикации, в которых рассматриваются те или иные заявления людей из окружения Путина о том, как они видят будущее Беларуси, которые тоже этой стране ничего хорошего не обещают. По всей видимости, Лукашенко и люди из его окружения решили действовать, потому что дальнейшее попустительство привело бы к тому, что ситуация стала бы совершенно ими неконтролируемой.

Это даже не столько сигнал Москве, ведь там отлично знают, что они делают, как и Минск прекрасно знает, что происходит, основной адресат — так называемое "болото". Это большая часть населения Беларуси, которая не является прозападной или пророссийской. Им главное, "чтобы не было войны", чтобы былa стабильная жизнь и никакие потрясения им не нужны. Видимо, было принято решение, что этим людям надо объяснить, что Республике Беларусь есть и что защищать, и что терять. Поэтому дальше на это попустительски смотреть уже никто не будет.

Можно также напомнить и о событии совсем недавнего времени, когда ни Лукашенко, ни какой-нибудь его высокий уполномоченный представитель не поехал на саммит ОДКБ и заседание Совета Евразийского союза. Фактически был сорван кворум. Это показывает, что отношения ухудшаются очень стремительно и, как мы понимаем, для этого есть серьезные основания. Интересно, что Москва пока что официально слишком остро на это не отреагировала, но это заставляет думать о том, что какой-то удар нанести готовятся, просто думают о том, как его нанести, в какой форме, в какое время и в каком месте.

© DELFI / Karolina Pansevič

- В белорусском обществе есть совершенно четкая прослойка людей оппозиционно настроенных к существующему порядку вещей, которые говорят на белорусском и культивируют национальное. Но эта прослойка не столь велика, не является критической массой. В то время как большинство белорусов находится где-то посередине и является потребителем продукции в том числе и российского телевидения. Что вы думаете об общественных настроениях в Беларуси, влияет ли на них отлаженная пропагандистская машина Кремля?

- Упомянутая вами пропагандистская машина по своей мощи не сравнима с каналами, по которым белорусский обыватель получает информацию, например, с Запада. Но нужно учитывать, что время идет вперед. Интернет доступен любому жителю Республики Беларусь. Информация приходит с разных сторон и очень разная. Все-таки прошла уже четверть века после крушения СССР, уже родилось поколение людей и созрело поколение тех, кто родился раньше, но жил уже в независимом белорусском государстве и трудно представляет себе, чтобы могло быть иначе. Например, чтобы менялись границы в ущерб Беларуси. Поэтому не все так однозначно. Люди выезжают за рубеж, следят за событиями в Украине, точнее за этим искусственно созданным конфликтом в восточных областях и в Крыму, и они, конечно же, не могут не сравнивать это с тем, что могло бы случиться в Беларуси.

Поэтому, я думаю, действия минского руководства адресованы не тем, кто настроен пропутински или прозападно, а именно большинству, которое до недавнего времени просто не рефлектировало по поводу происходящего. Таким образом посылается сигнал: люди сориентируйтесь, поймите, что пришел час, когда нужно определиться.

Здесь очень интересен один штрих. После того, как были задержаны эти трое антибелорусских авторов из "Регнума", среди тех, кто выступил в их защиту была и бывшая кандидат в президенты Беларуси Татьяна Короткевич.

- В ходе последней предвыборной президентской кампании звучали высказывания о том, что Т.Короткевич – это креатура КГБ Беларуси.

- Что-то похожее, только, скорее, не КГБ Беларуси, а ФСБ России. Если продолжать дальше, то в России маркером того, на какой ты стороне находишься, стало отношение к "крымнашу". В результате отношение некоторых людей, которых раньше все считали деятелями демократической оппозиции в России и явно антипутинскими силами, к "крымнашу" заставило их саморазоблачиться (к примеру, у Навального можно найти весьма одиозные высказывания не только про Крым). Возник вопрос - а не являются ли они очередным проектом Кремля? Ведь когда Путин выработает свой ресурс, его нужно будет кем-то заменить, не меняя сути режима. И таким же "крымнашем", таким же саморазоблачением для Т.Короткевич и иже с ней сталa их реакция нa задержание прокремлевских "публицистов". Все встало на свои места.

- А как она отреагировала?

- После того, как ее осудила демократическая общественность Беларуси? А никак. Она просто перестала существовать в политическом дискурсе этой страны.

- Арест авторов "Регнума". Но чуть раньше было "дело Пальчиса". Как увязать две таких вещи?

- Я бы никак этого не увязывал, и мне кажется странным, что некоторые белорусские авторы пытаются это делать. Здесь опять же нужно попристальнее посмотреть на суть вопроса. Kогда наступает момент истины, возникает угроза самому существованию государства, его суверенитету, территориальной целостности — в таких случаях в первый ряд должно выходить самое главное. Все внутриполитические разборки, хоть они очень важны и принципиальны, когда встает вопрос о потенциальной угрозе иностранного вторжения, все должно отступать на второй план. Но никогда нельзя класть на одну полку тех, кто был явно путинской "пятой колонной" в Беларуси, с теми, кто боролся за демократический выбор страны, и кого на самом деле нужно защищать.

- По вашему мнению сейчас существует угроза территориальной целостности и безопасности Беларуси?

- Да, разумеется. И этого уже нельзя не видеть. В Беларуси и за рубежом появился целый ряд публикаций, после которых в обществе начались дискуссии и, как видим, даже руководство было вынуждено перейти к решительным действиям. Можно утверждать, что если что-то в Кремле и замышлялось, то уже утрачен фактор внезапности. Не провернуть теперь им так легко операцию, при проведении которой бы имитировались волнения населения против "продавшегося Западу диктатора". Ведь московские и белорусские промосковские СМИ уже некоторое время развивают мысль о том, что Лукашенко и его режим пошел на сговор с белорусскими "буржуазными националистами", продался Западу (в этой связи особенно часто упоминается фамилия министра иностранных дел Макея). И якобы в связи с этим в народе сейчас наблюдается недовольство, народ якобы может восстать против этого "продажного" диктатора. Раздувается имитация какой-то антизападной активности оппозиции, недовольства. Но в теперешней ситуации все это сделать будет труднее, поскольку внимание на такой опасности заострено.

Кстати, я слежу за "Википедией", что там появляется нового по поводу сепаратизмa. И вот в последние годы кроме реальных вещей там появилась масса новых "исторических открытий" в отношении разных стран. Например, здесь появилась "обновленная" статья про Клайпедский край, где написано, что якобы до 1948 года этот край был частью Калининградской области и Сталин подарил его Литовской ССР. Я этим занялся и выяснил, что вся эта "информация" основывается на какой-то статье уже умершего немецкого политолога Кристиана Вельмана, а его "источник" - это такие же фейковые статьи Натальи Дьяковой, старшего научного сотрудника Центра военно-политических исследований при Институте США и Канады РАН.

A 15 июля прошлого года в статьe "Список активных сепаратистских движений в Европе", в котором Беларусь раньше даже не фигурировала, появились три новых "сепаратизма": западно-полесский, или "ятвяжский" сепаратизм в Брестской области, польский в Гродненской области и русский в восточных областях Беларуси. Все это преподносится как существующий факт. Пользователь "Википедии" приучается к мысли, что Беларусь — нежизнеспособное государство, якобы раздираемое на части разного рода сепаратизмами. Все это тоже элементы информационной войны. Правда, 8 декабря прошлого года белорусский раздел статьи куда-то испарился, остался только скриншот.

- В Беларусь приезжают такие деятели "Русского мира" как Николай Стариков, недавно журналист Соловьев приезжал с выступлениями и т.д. Спрос на их выступления есть, залы полны. Можно ли сказать, что идеи "русского мира" находят в Беларуси широкий отклик?

- Да, это действительно так. Ho ведь то же мы можем сказать и про юго-восточные области Украины, про Даугавпилс или Нарву. Если бы это поощрялось, то наблюдалось бы и в Клайпеде, возможно, и в Вильнюсе. Это понятно. Часть людей в самом деле так и не привыкла к изменениям, которые произошли четверть века назад, у них подсознательно внутри сидит мысль о том, как стало бы хорошо, если бы все вернулось на круги своя, чтобы можно было друг к другу ездить без границ и т.д. Эта ностальгия постоянно выливается на аудиторию, искусственно поддерживается, целенаправлено подпитывается - создана целая индустрия информационных атак через порталы, бумажные СМИ, и во всех случаях это является этаким покушением на суверенитет соседних государств. И я скажу так: просто с этой частью населения нам надо больше работать, а не только возмущаться и не оставлять этих людей один на один с кремлевским "зомбоящиком".

- В силах ли Лукашенко противопоставить "Русскому миру" свою внятную идеологию?

- Я бы не говорил только о Лукашенко и его окружении. В данном случае взгляд на происходящее белорусских патриотов и интересы самосохранения режима совпали, также к этому подключается и упомянутое мной бывшее "болото". И мировое сообщество тоже понимает, что если бы захватнические планы реализовались в Беларуси, проблема бы сильно усугубилась. Тем более, что уязвима не только Беларусь. Я пишу сейчас об этом книгу, об искусственно возбуждаемом сепаратизме на постсоветском пространстве. И что интересно, везде все по одному сценарию: от Эстонии до Таджикистана. Поэтому даже если бы это было возможно "провернуть" в Pеспублике Беларусь, то возникает вопрос: "кто следующий?".

- Вы не исключаете проведение в Беларуси референдума подобного крымскому?

- Он мог бы быть проведен только после свершившегося переворота или оккупации, где протестные действия имитировали бы местные и засланные люди, которые провели бы захваты административных зданий и т.д. Далее ставится марионетка и проводится референдум. Якобы вот — большинство людей не против аннексии.

- Лукашенко не может встать и разорвать отношения с Россией. Слишком многим он связан. Если экономика будет переживать сильный спад, то ситуация для него может быть крайне тревожной. И он это понимает.

- Независимо от этого, он понимает и другое: если он пойдет на поводу того, что ему пытаются навязать — все закончится еще быстрее. Не только его всевластие, но, возможно, и само существование руководимого им государства.

- Сильны ли позиции российской пропаганды в белорусском обществе?

- Они вроде бы как сильны, но уже "заезжены". Мы говорили о российском телевидении, но все уже повторяется, все уже сказано. Например, это издевательски-снисходительное отношение к белорусской культуре, белорусскому языку, белорусской национальности, а значит и к белорусскому государству. Это уже многократно выплеснулось, и эта щелочь, насколько она успела разъесть мозги таких людей, уже их разъела и больше не возьмет. Также как не подействует и быстрый переход на национально-патриотический лад. Быстро людей не поменять. Не перейдут люди быстро на белорусский язык. Это все дело будущего.

Но независимо от того, на каком языке большинство людей говорят, понимание того, что это их страна, родина, что будущее в их руках, это понимание растет и предложение отдаться на милость пришельцев не сработает. Поэтому то, что делает сейчас в том числе и руководство Беларуси, это адекватно, только с большим опозданием. Так или иначе, но ситуация заставила белорусов действовать более решительно, дальше тянуть было уже некуда. Я бы сравнил ситуацию в Беларуси с тем, что было в конце Второй мировой войны в Венгрии. Режим Хорти длительное время пытался лавировать, с одной стороны, чтобы Венгрия по возможности была бы более самостоятельной, но в то же время она была вынуждена быть союзником гитлеровской Германии. Но в конце войны это стало невозможно. Когда стало ясно, что Хорти хочет выйти из войны и показать Гитлеру спину, вместо него немцы поставили совершенно отмороженного фашиста Салаши. В данном случае, Лукашенко — это Хорти, а кто будет Салаши, возможно, еще увидим, но было бы лучше, чтобы этого не случилось.

- Чего стоит ожидать в грядущем году в отношениях Москва-Минск?

- Я как-то писал, что при всей кажущейся неадекватности московского руководства, эти парни все-таки мыла не едят и бензином не запивают. Они тоже отслеживают ситуацию и пытаются реализовать свои далеко идущие, преступные (не надо боятся этого слова) замыслы по возможности с меньшими издержками. Все просчитывается, постоянно проводится мониторинг. Может это будет не Беларусь, а Казахстан. Уже изначально объявлено, что некоторые регионы войдут в состав России, это грузинская территория Цхинвальского региона, много публикаций про Приднестровье. Может быть и что-то другое. Примеров мы видим много. У нас в Литве тоже якобы появились жемайтийские сепаратисты, хотя никакой поддержки населения у них нет. Но в таком случае хватает даже нескольких "активистов", которые делают некие заявления, что может стать поводом для вмешательства извне. В отношении Беларуси Москва будет и далее выгадывать момент и принюхиваться, поэтому нужно держать порох сухим.

- Вы полагаете, что такие вещи могут произойти в скором времени?

- К сожалению, да. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация в самой РФ, насколько режим Путина будет в состоянии далее контролировать ситуацию.

- Насколько Лукашенко готов далеко пойти в своих действиях в отношении Москвы?

- Он никуда не идет, он всего лишь реагирует. Он не является конструктором ситуации. То, что делает Лукашенко и его окружение — это вынужденные меры. Это реакция. А стратегия такая — избежать нежелательного развития событий. Но контрольный пакет акций не в кармане Лукашенко.

В середине следующего года будут совместные российско-белорусские учения на территории Беларуси. Количество вагонов для перевозки российской живой силы и боевой техники многократно превышает количество, которое было на подобных учениях раньше. Это один из косвенных фактов, который позволяет подозревать, что эти люди, которые прибудут якобы на учения, могут быть использованы как-то иначе. Про силы, сосредоточенные на восточной границе Беларуси с российской стороны, я уже говорил, но нужно вспомнить и то, что недавно Федеральное собрание РФ приняло решение об использовании российских призывников в боевых действиях за пределами России. Возникает вопрос — для чего это? Это еще не окончательный ответ на то, что да, большая война будет - никто этого не хочет, но такие сигналы не позволяют нам оставаться добродушными и ничего не делать. Когда-то никто не думал, что будет нападение на Грузию и Украину.