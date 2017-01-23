Литовский парадокс: сравнили зарплаты ректоров и преподавателей

В обществе не смолкают дискуссии о реформе высшего образования в Литве, постоянно поднимают вопрос зарплат преподавателей.

Не секрет, что эти зарплаты в Литве – очень малы. К примеру, ректор Каунасского технологического университета (КТУ) Пятрас Баршаускас на конференции в редакции DELFI сказал, что начинающий преподаватель в лучшем случае может рассчитывать на зарплату 500 евро "на руки".

В свою очередь ректор Вильнюсского университета (ВУ) Артурас Жукаускас обещал поднять этот вопрос, чтобы зарплаты достигали хотя бы 600 евро.

Правда, похоже, что нынешнее финансовое положение - не препятствие для повышения его зарплаты. Решением совета, новый ректор ВУ получает зарплату 5000 евро "на бумаге".

Впечатляют зарплаты и ректоров других университетов. Большинство ректоров получают больше министра образования Юргиты Петраускене.

Депутат Аушра Малдейкене, которая прежде преподавала в университете, признала, что работала по 10-12 часов, но все равно была на иждивении супруга. По ее словам, молодые специалисты так не мучаются, просто уезжают.

Зарплата министра науки и образования в Литве составляет 2532,11 евро "на руки", а зарплата ректора ВУ - 3800 евро "на руки". В октябре 2014 года ВРИО ректора ВУ Юрас Банис получал намного меньше - около 2550 евро "на руки".

Ректор КТУ Баршаускас получает около 3085,60 евро "на руки".

Средняя зарплата ректора вильнюсского технического университета им. Гедиминаса - 3640 евро "на руки".

Ректор университета им. Миколаса Рёмериса получает 2731 евро в месяц "на руки".

Ректор ВУ Жукаускас сказал DELFI, что пока планируют повышать зарплаты молодым специалистам. Другие, по его словам, может, "немного подождут, пока государство одумается".

Он упомянул, что зарплаты преподавателей - очень больная тема – и сказал, что, к примеру в Тарту (Эстония) профессор получает 3000 евро, доцент – около 2000, начинающий ученый – больше 1000 евро.

Средняя зарплата доцента в Литве – 903 евро, лекторов – 553 евро, а ассистента – 345 евро, при средней зарплате в стране - 744,2 евро (данные за четвертый квартал 2015 года).

По словам Малдейкене, мы лишаемся самого большого богатства – молодых, умных, образованных граждан. "Кричат, что нужны математики, специалисты в сфере точных наук, но на самом деле, им никто не нужен. Кричат, только чтобы получить денег. Посмотрите, какая пустота в их глазах. Когда они говорят о преподавателях, делают это с иронией. Жукаускас – все время кривляется", – заметила депутат.

Она была возмущена и работой ректоров, по ее словам, условия работы преподавателей ужасные, книг не хватает, нагрузка очень большая.

По словам Малдейкене, уважающие себя преподаватели не бегают по нескольким университетам, чтобы заработать, а эмигрируют.

"Я все время была на содержании у мужа. Работала по 10-12 ч. – такой стандарт был у меня. Летом писала книги, учебники, делала бесплатные переводы, чтобы книги были в Литве. Я только потому не профессор, что все отдала студентам. Я не хвастаюсь, констатирую факт. Таких как я – не один. Но в один прекрасный день ты понимаешь, что никак не прожить, скоро нечего будет есть", – сказала Малдейкене.

Она вспомнила, что когда начала работать на телевидении, ее зарплата за одну передачу равнялась месячной зарплате в университете.

Хуже всего, по словам Малдейкене, что перспективная молодежь, молодые специалисты, ученые, не раздумывая уезжают туда, где зарплаты значительно выше, чем в Литве.