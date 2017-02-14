Литовский министр соцзащиты: разные взгляды на роль семьи и защиту детей совместимы

BNS
вторник, 14 февраля 2017 г. 12:23
Литовский министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис говорит, что конкурирующие в Литве точки зрения, которые считают главной ценностью права ребенка или значение семьи, вполне совместимы.
© DELFI / Andrius Ufartas

По его словам, нынешнему недопустимому бездействию при защите детей способствовали две сильно тормозящих друг друга точки зрения, которые имеют место и в парламенте, и в обществе.

"Первая представляет такой взгляд, что ребенок должен расти в наиболее благоприятном для него окружении, вторая - "семейноцентричная" точка зрения говорит, что семья является наиболее благоприятным окружением не только для ребенка, но и для всех ее членов (...). Я очень ценю то, что два этих взгляда находят согласие. Состоявшаяся в Министерстве социальной защиты и труда дискуссия об определении насилия показала, что два эти взгляда вполне совместимы", - сказал министр во вторник в парламенте.

Он призвал парламентариев поддержать запланированную к внесению на внеочередной сессии сейма новую редакцию Закона об основах защиты прав ребенка. Министр предположил, что с целью укрепления семьи можно было бы подготовить отдельный закон.

"Я приглашаю вас пропустить вперед "детоцентричную" точку зрения и голосовать за вносимые сегодня поправки", - сказал министр.

В соответствии с новой редакцией Закона об основах защиты прав ребенка, в стране намечается централизовать защиту прав ребенка, установить общую схему действий соответствующих ведомств после поступления в них сообщений о неблагополучной ситуации в семье.

Проект также намечает запретить физические наказания для детей, узаконить профессиональных опекунов, а также обязать работающих с детьми людей сообщать о замеченных нарушениях прав ребенка, в противном случае им будет угрожать ответственность; по желанию они смогут делать это анонимно.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Литовский министр соцзащиты: разные взгляды на роль семьи и защиту детей совместимы

Литовский министр соцзащиты: разные взгляды на роль семьи и защиту детей совместимы
Литовский министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис говорит, что конкурирующие в Литве точки зрения, которые считают главной ценностью права ребенка или значение семьи, вполне совместимы.

Договор о статусе военных США в Литве будет ратифицирован в порядке особой срочности (19)

Договор о статусе военных США в Литве будет ратифицирован в порядке особой срочности
Сейм Литвы во вторник приступил к ратификации договора Литвы и США о статусе американских военных в стране.

Надежда Савченко: все, что я наговорила себе во вред, висело в воздухе (12)

Nadija Savčenko
Мы беседуем, сидя на маленькой кухне Нади Савченко. На стене висит большая фотография крымских виноградников. Надя недавно вернулась из Лондона, она угощает английским чаем. Во время беседы она не жалела критики в адрес нынешней власти Украины и Минских соглашений, а также упомянула о возможности досрочных выборов. По словам Савченко, прозвучавшая из ее уст фраза об обмене Крыма на Донбасс - это озвученный ею план властей, осуществление которого надо остановить.

"Русофобия" - с чем имеем дело? Начало трансляции - 12 00 (38)

Русофобия - с чем имеем дело?
Обвинения в русофобии на официальном уровне, особенно в отношении стран Балтии, звучат с новой силой. В ответ раздается: Мы не русофобы, мы кремлефбы". Что же представляет из себя русофобия? Как понимают русофобию "махровые русофобы" и борцы с русофобией"? Существует ли она вообще и если да, в чем выражается? Откуда взялось это понятие?

Погода: о себе напомнит весна (2)

Погода: о себе напомнит весна
К середине недели на небе выглянет солнце, а температура поднимется, так что можно сказать, что весна уже дает о себе знать. Во второй половине недели увеличится облачность, погода будет более влажной.
Facebook друзья
Rambler's Top100