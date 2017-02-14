Литовский министр соцзащиты: разные взгляды на роль семьи и защиту детей совместимы

По его словам, нынешнему недопустимому бездействию при защите детей способствовали две сильно тормозящих друг друга точки зрения, которые имеют место и в парламенте, и в обществе.
"Первая представляет такой взгляд, что ребенок должен расти в наиболее благоприятном для него окружении, вторая - "семейноцентричная" точка зрения говорит, что семья является наиболее благоприятным окружением не только для ребенка, но и для всех ее членов (...). Я очень ценю то, что два этих взгляда находят согласие. Состоявшаяся в Министерстве социальной защиты и труда дискуссия об определении насилия показала, что два эти взгляда вполне совместимы", - сказал министр во вторник в парламенте.
Он призвал парламентариев поддержать запланированную к внесению на внеочередной сессии сейма новую редакцию Закона об основах защиты прав ребенка. Министр предположил, что с целью укрепления семьи можно было бы подготовить отдельный закон.
"Я приглашаю вас пропустить вперед "детоцентричную" точку зрения и голосовать за вносимые сегодня поправки", - сказал министр.
В соответствии с новой редакцией Закона об основах защиты прав ребенка, в стране намечается централизовать защиту прав ребенка, установить общую схему действий соответствующих ведомств после поступления в них сообщений о неблагополучной ситуации в семье.
Проект также намечает запретить физические наказания для детей, узаконить профессиональных опекунов, а также обязать работающих с детьми людей сообщать о замеченных нарушениях прав ребенка, в противном случае им будет угрожать ответственность; по желанию они смогут делать это анонимно.