Литовских военных будут кормить фрикадельками и гамбургерами

С мая в Вооруженных силах (ВС) Литвы изменилось меню. Теперь блюда в нем стали разнообразнее, например, в нем появились лазанья или гамбургеры, сообщило в четверг Министерство обороны.

"Выбор блюд должен удивить - в новом меню много свежих овощей, салатов и фруктов. В стационарной столовой также теперь будут подавать вареные макароны с соусом болоньезе, мягкий творог с зеленью или овощами, овощное рагу из острого перца, лазанью с начинкой из творога и шпината, шведские фрикадельки с соусом, даже гамбургеры и множество других блюд, которых до этой поры не было в меню литовских военнослужащих", - сказала для пресс-релиза представитель Службы по обслуживанию гарнизонов Логистического управления ВС Литвы Оля Дудайте.

Как сообщает Минобороны, в меню армий союзнических стран многие из этих блюд присутствовали уже давно.

Она говорит, что при составлении нового перечня продуктов питания для военнослужащих принимались во внимание не только рекомендации специалистов по питанию, но и пожелания самих военных. Среди военных проводились специальные опросы, чтобы выяснить, какие блюда они хотели бы видеть в меню, а какие - нет.

На завтрак в армии предлагается выбор: например, те, кто не хочет гамбургер, может предпочесть сухой завтрак, вареные яйца, а также разные овощи и консервированные фрукты, соки, кофе или чай. Каждый день меню для военнослужащих - разное.

Новое меню введено после того, как была увеличена дневная сумма на питание военнослужащих - с мая этого года она увеличена с 6 до 8 евро и таким образом приведена в соответствие с суммой на питание находящихся в Литве союзников.